https://sputnik-georgia.ru/20250401/obstrel-parlamenta-gruzii-pirotekhnikoy--glava-parlamenta-zhdet-reaktsii-posolstv-292745952.html

Обстрел парламента Грузии пиротехникой – глава парламента ждет реакции посольств

Обстрел парламента Грузии пиротехникой – глава парламента ждет реакции посольств

Sputnik Грузия

Европейские дипломаты ранее встретились с НПО, которая помогала протестующим, участвовавшим в акции у здания парламента, уклониться от законных штрафов... 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T11:57+0400

2025-04-01T11:57+0400

2025-04-01T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Посольствам следует осудить нападение на здание парламента Грузии 31 марта с применением пиротехники, учитывая, что это произошло во время акции, организованной неправительственными организациями, финансируемыми международными партнерами, написал глава парламента страны Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Папуашвили прикрепил к посту фото от 29 марта на котором послы Чехии, Германии, Норвегии и представители посольств Великобритании и Нидерландов в Грузии посетили и выразили солидарность объединению НПО "Дом прав человека". Какой ущерб нанесен зданию парламента Грузии во время акций>>Согласно расследованию прокуратуры Грузии, данная организация помогала протестующим, участвовавшим в акции у здания парламента уклониться от законных штрафов, что, по словам Папуашвили, в то же время дает карт-бланш на дальнейшее насилие и поощряет его. По данным МВД, некоторые из протестующих в ходе акции протеста 31 марта начали использовать пиротехнику, в том числе в направлении здания парламента, что, согласно закону Грузии "О собраниях и манифестациях", является незаконным действием. МВД призвала организаторов и участников протестовать в рамках, установленных законом, и предупредило, что за каждым правонарушением последует соответствующая правовая реакция со стороны полиции. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Борьба за независимость Грузии не окончена – глава парламента>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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