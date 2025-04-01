https://sputnik-georgia.ru/20250401/sotni-tabletok-s-narkoticheskimi-veschestvami-izyali-v-tbilisi-292750019.html

Сотни таблеток с наркотическими веществами изъяли в Тбилиси

Сотни таблеток с наркотическими веществами изъяли в Тбилиси

Sputnik Грузия

Сорокалетний задержанный был неоднократно судим ранее за аналогичные преступления 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T18:27+0400

2025-04-01T18:27+0400

2025-04-01T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Полиция изъяла в Тбилиси наркотические средства в особо крупном размере – 438 таблеток субутекса и десять таблеток метадона, задержан один человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование ведется по статье УК Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Наркотические средства в особо крупном размере были изъяты в результате проведенных сотрудниками полиции следственных действий из специального тайника, оборудованного в доме обвиняемого. Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления >>С 17 марта МВД Грузии сообщило о задержании 38 человек за преступления, связанные с наркотиками. Парламент Грузии 20 марта принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии