https://sputnik-georgia.ru/20250401/vpervye-v-istorii--figuristy-iz-gruzii-primut-uchastie-v-komandnom-chempionate-mira-292744009.html

Впервые в истории – фигуристы из Грузии примут участие в командном чемпионате мира

Впервые в истории – фигуристы из Грузии примут участие в командном чемпионате мира

Sputnik Грузия

Сборные отбираются на командный ЧМ по общим результатам участников команды на чемпионатах Европы и мира 2025 года 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T10:52+0400

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успехи грузинских фигуристов в мире

фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Сборная Грузии по фигурному катанию впервые в истории примет участие в командном чемпионате мира World Team Trophy в Токио. В командном чемпионате мира, который пройдет в столице Японии с 17 по 20 апреля, соревнуются фигуристы из шести стран – США, Японии, Канады, Франции, Италии и Грузии. Элитный турнир проводится раз в два года. Сборные отбираются на командный ЧМ по общим результатам участников команды на чемпионатах Европы и мира 2025 года, а также в серии Гран-при текущего сезона. В копилке у Грузии – 4495 очков. Грузинские фигуристы на чемпионате мира в Бостоне завоевали три лицензии на Олимпиаду >>Выступающие за Грузию пары фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а также одиночник Ника Эгадзе успешно выступили на чемпионате мира в Бостоне, завоевав лицензии для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Фигуристка, выступающая за Грузию, Анастасия Губанова, которая заняла второе место на чемпионате Европы этого года, показала в Бостоне лишь 28-й результат и не смогла получить лицензию. Однако у нее остается возможность отобраться через олимпийский квалификационный турнир, который запланирован на сентябрь и пройдет в Пекине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, япония, ника эгадзе, анастасия губанова, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание