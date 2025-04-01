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Защита и прокуратура обжалуют решение суда Кишинева по делу Гуцул

Защита и прокуратура обжалуют решение суда Кишинева по делу Гуцул

Sputnik Грузия

Все стороны остались недовольными решением суда в Кишиневе, который заключил главу Гагаузии Евгению Гуцул под арест всего на 20 суток 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T16:37+0400

2025-04-01T16:37+0400

2025-04-01T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура Молдовы заявила о намерении обжаловать решение кишиневского суда, который отклонил запрос на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает РИА Новости.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр в рамках расследования дела о незаконном финансировании избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. 28 марта районный суд Кишинева постановил арестовать Евгению Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это решение. В то же время прокуратура подала дополнительный запрос на арест Гуцул на 30 суток, однако суд отклонил его. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Цепная реакция – Южная Корея последует за США в вопросе отмены санкций против РФ>>Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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