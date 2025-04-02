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Грузия хочет знать причину введения Великобританией санкций – депутат "Грузинской мечты"
Грузия хочет знать причину введения Великобританией санкций – депутат "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Оппозиционные партии используют данный факт в своих интересах, напомнил политик 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T18:44+0400
2025-04-02T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждут разъяснений от Великобритании по поводу санкций против судей, заявил депутат "Грузинской мечты" Владимир Божадзе. Министерство финансов Великобритании ввело финансовые санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе. Санкции предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании лиц, которые причастны или были причастны к серьезной коррупции. При этом он не исключил, что оппозиционные партии используют данный факт в своих интересах. "Это является частью того же процесса, когда другие государства так же накладывали санкции на судей без каких-либо объяснений", – сказал Божадзе. Великобритания ввела финансовые санкции против двух грузинских судей >>Против Мурусидзе и Чинчаладзе действуют ограничения на въезд в США и Литву. США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. Литва не поясняла своего решения. Кроме того, финансовые санкции против них ввела Чехия. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ в то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, литва, сша, великобритания, михаил чинчаладзе, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия
Грузия хочет знать причину введения Великобританией санкций – депутат "Грузинской мечты"
18:44 02.04.2025 (обновлено: 18:52 02.04.2025)
Оппозиционные партии используют данный факт в своих интересах, напомнил политик
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждут разъяснений от Великобритании по поводу санкций против судей, заявил депутат "Грузинской мечты" Владимир Божадзе.
Министерство финансов Великобритании ввело финансовые санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе. Санкции предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании лиц, которые причастны или были причастны к серьезной коррупции.
"Этот вопрос требует прояснения, и нам нужно знать причину таких решений. В прошлый раз мы не услышали объяснений, в чем причина. И, вероятно, так будет и сейчас", – сказал Божадзе.
При этом он не исключил, что оппозиционные партии используют данный факт в своих интересах.
"Это является частью того же процесса, когда другие государства так же накладывали санкции на судей без каких-либо объяснений", – сказал Божадзе.
Против Мурусидзе и Чинчаладзе действуют ограничения на въезд в США и Литву. США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. Литва не поясняла своего решения. Кроме того, финансовые санкции против них ввела Чехия.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ в то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.