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Кадровые перестановки в Кабмине Грузии – кто кого заменит?
Кадровые перестановки в Кабмине Грузии – кто кого заменит?
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Действующий министр юстиции Грузии Анри Оханашвили возглавит Службу государственной безопасности Грузии, а его должность займет... 02.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Действующий министр юстиции Грузии Анри Оханашвили возглавит Службу государственной безопасности Грузии, а его должность займет депутат парламента Паата Салия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Как заявил глава правительства, нынешний руководитель СГБ Григол Лилуашвили возглавит новое ведомство - министерство регионального развития Грузии. В настоящее время функции ведомства входят в состав министерства инфраструктуры и регионального развития. Согласно консультациям с председателем парламента и с парламентским большинством голосование об утверждении Оханашвили состоится в парламенте в пятницу, отметил премьер. При этом Ираклий Карселадзе сохранит пост министра инфраструктуры Грузии, отметил премьер.Министерство регионального развития появится в Грузии>>Что касается должности министра юстиции, то по словам Кобахидзе, пост займет Паата Салия. "Он тоже не нуждается в особом представлении. Как вам известно он является членом действующего парламента. Он является одним из самых успешных адвокатов, самых успешных юристов в Грузии. Он получил юридическое образование в Грузии, в США", - добавил премьер. Глава грузинского правительства пожелал Григолу Лилуашвили, Анри Оханашвили и Паате Салия удачи на новых должностях.Анри Оханашвили 39 лет. Он получил образование сначала в Тбилисском государственном университете, а после в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Так же в Германии он защитил докторскую. Оханашвили является автором ряда научных работ и ассоциированным профессором Тбилисского университета. Оханашвили был депутатом парламентов трех созывов. Первый раз он стал членом законодательного органа в 2017 году, сменив Манану Кобахидзе. А во второй по итогам выборов 2020 года, а 2024 году он попал в парламент одиннадцатого созыва по партийным спискам "Грузинской мечты".Паате Салия 52 года. В 2001-2005 годах он занимал должность заместителя директора в "Арбитражной палате Тбилиси". А с 2019 по 2024 год Салия был генеральным директором телекомпании "Рустави 2". В 2024 году Салия стал депутатом парламента Грузии по партийным спискам "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, анри оханашвили, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, сгб
грузия, новости, политика, анри оханашвили, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, сгб
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Действующий министр юстиции Грузии Анри Оханашвили возглавит Службу государственной безопасности Грузии, а его должность займет депутат парламента Паата Салия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Как заявил глава правительства, нынешний руководитель СГБ Григол Лилуашвили возглавит новое ведомство - министерство регионального развития Грузии. В настоящее время функции ведомства входят в состав министерства инфраструктуры и регионального развития.
"На пост главы СГБ мы представим парламенту Грузии кандидатуру Анри Оханашвили. Напомним, что перед тем, как занять пост министра юстиции, Анри Оханашвили на протяжении лет был членом парламента Грузии, председателем комитета по юридическим вопросам", - заявил Кобахидзе.
Согласно консультациям с председателем парламента и с парламентским большинством голосование об утверждении Оханашвили состоится в парламенте в пятницу, отметил премьер.
При этом Ираклий Карселадзе сохранит пост министра инфраструктуры Грузии, отметил премьер.
Что касается должности министра юстиции, то по словам Кобахидзе, пост займет Паата Салия.
"Он тоже не нуждается в особом представлении. Как вам известно он является членом действующего парламента. Он является одним из самых успешных адвокатов, самых успешных юристов в Грузии. Он получил юридическое образование в Грузии, в США", - добавил премьер.
Глава грузинского правительства пожелал Григолу Лилуашвили, Анри Оханашвили и Паате Салия удачи на новых должностях.
Анри Оханашвили 39 лет. Он получил образование сначала в Тбилисском государственном университете, а после в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Так же в Германии он защитил докторскую. Оханашвили является автором ряда научных работ и ассоциированным профессором Тбилисского университета.
Оханашвили был депутатом парламентов трех созывов. Первый раз он стал членом законодательного органа в 2017 году, сменив Манану Кобахидзе. А во второй по итогам выборов 2020 года, а 2024 году он попал в парламент одиннадцатого созыва по партийным спискам "Грузинской мечты".
Паате Салия 52 года. В 2001-2005 годах он занимал должность заместителя директора в "Арбитражной палате Тбилиси". А с 2019 по 2024 год Салия был генеральным директором телекомпании "Рустави 2". В 2024 году Салия стал депутатом парламента Грузии по партийным спискам "Грузинской мечты".