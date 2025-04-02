https://sputnik-georgia.ru/20250402/kadrovye-perestanovki-v-kabmine-gruzii--kto-kogo-zamenit-292761950.html

Кадровые перестановки в Кабмине Грузии – кто кого заменит?

Кадровые перестановки в Кабмине Грузии – кто кого заменит?

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Действующий министр юстиции Грузии Анри Оханашвили возглавит Службу государственной безопасности Грузии, а его должность займет... 02.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Действующий министр юстиции Грузии Анри Оханашвили возглавит Службу государственной безопасности Грузии, а его должность займет депутат парламента Паата Салия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Как заявил глава правительства, нынешний руководитель СГБ Григол Лилуашвили возглавит новое ведомство - министерство регионального развития Грузии. В настоящее время функции ведомства входят в состав министерства инфраструктуры и регионального развития. Согласно консультациям с председателем парламента и с парламентским большинством голосование об утверждении Оханашвили состоится в парламенте в пятницу, отметил премьер. При этом Ираклий Карселадзе сохранит пост министра инфраструктуры Грузии, отметил премьер.Министерство регионального развития появится в Грузии>>Что касается должности министра юстиции, то по словам Кобахидзе, пост займет Паата Салия. "Он тоже не нуждается в особом представлении. Как вам известно он является членом действующего парламента. Он является одним из самых успешных адвокатов, самых успешных юристов в Грузии. Он получил юридическое образование в Грузии, в США", - добавил премьер. Глава грузинского правительства пожелал Григолу Лилуашвили, Анри Оханашвили и Паате Салия удачи на новых должностях.Анри Оханашвили 39 лет. Он получил образование сначала в Тбилисском государственном университете, а после в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Так же в Германии он защитил докторскую. Оханашвили является автором ряда научных работ и ассоциированным профессором Тбилисского университета. Оханашвили был депутатом парламентов трех созывов. Первый раз он стал членом законодательного органа в 2017 году, сменив Манану Кобахидзе. А во второй по итогам выборов 2020 года, а 2024 году он попал в парламент одиннадцатого созыва по партийным спискам "Грузинской мечты".Паате Салия 52 года. В 2001-2005 годах он занимал должность заместителя директора в "Арбитражной палате Тбилиси". А с 2019 по 2024 год Салия был генеральным директором телекомпании "Рустави 2". В 2024 году Салия стал депутатом парламента Грузии по партийным спискам "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, анри оханашвили, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, сгб