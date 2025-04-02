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Мэрия Тбилиси завершила масштабное обновление площади Героев

Мэрия Тбилиси завершила масштабное обновление площади Героев

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси закончила капитальное обновление одного из самых загруженных отрезков дороги у площади Героев 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T17:10+0400

2025-04-02T17:10+0400

2025-04-02T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила реконструкцию и восстановление территории, прилегающей к бывшему бассейну "Лагуна Вере" на площади Героев, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мэрия Тбилиси приступила к реализации нового проекта по обустройству дополнительной полосы автодвижения от площади Героев к набережной на одном из самых загруженных транспортных узлов города в феврале 2024 года. Для этого она выкупила территорию у АЗС, расположенных на той территории. Помимо капитального ремонта дорожного полотна проведена полная модернизация инфраструктуры. В рамках проекта были проведены работы по восстановлению подземных коммуникаций. В частности, была проложена дренажная система, заменены изношенные трубы газоснабжения, проложены линии электропередач в подземных кабельных каналах. Дорожные работы проводились на площади 32 тысячи квадратных метров, где был уложен асфальт. Кроме того, была установлена сеть наружного освещения со светодиодными светильниками. Отремонтированная территория адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Площадь Героев оборудована светофорами последнего поколения на основе системы искусственного интеллекта, которые в режиме реального времени управляют транспортными потоками и автоматически корректируют фазы светофоров, что сделает движение еще более оптимальным. Перезагрузка: Грузия откроет технохаб в США>>На территории вокруг зоопарка также установлен пешеходный переход, который позволит жителям и гостям города безопасно передвигаться, не мешая движению транспортных средств во время смены фаз. Кроме того, выделена дополнительная полоса, которая будет способствовать динамичному распределению транспортных потоков, а для обеспечения максимальной безопасности обустроены островки и полностью обновлена горизонтальная дорожная разметка. Как отметил мэр, в настоящее время ведется мониторинг текущих транспортных потоков на данном участке для определения оптимального режима работы новых светофоров. На основе транспортных потоков в автоматическом режиме постоянно ведется калибровка новых светофоров с целью выбора оптимального режима их работы и разработки временного плана. Процесс будет завершен в течение нескольких дней. В рамках проекта также были проведены работы по озеленению – высажено около 140 деревьев и растений. Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амирэджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, чабуа амирэджиби, лагуна вере, общество