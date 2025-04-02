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Перезагрузка: Грузия откроет технохаб в США

Перезагрузка: Грузия откроет технохаб в США

Sputnik Грузия

Правительство Грузии собирается открыть первый технохаб за пределами страны в США, в рамках перезагрузки отношений с Вашингтоном 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T15:10+0400

2025-04-02T15:10+0400

2025-04-02T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузия впервые создаст технологический хаб за пределами страны, в американском городе Сан-Франциско, в целях выхода грузинских стартапов на мировые рынки, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Решение было озвучено в ходе встречи первого вице-премьера Грузии, главы Минэкономики Левана Давиташвили с послом США в стране Робином Денниган. Заявлено, что посольство США будет активно поддерживать этот проект, который будет совместно реализован МИД Грузии и Агентством инноваций и технологий Минэкономики. Также в ходе встречи стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества Грузии с новой администрацией США. Как отметил Давиташвили, он обсудил с американским дипломатом экономические приоритеты Грузии и подчеркнул возможности, которые будут важны для обеих стран в этом контексте. Власти Грузии не раз заявляли о надобности перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Стороны также обсудили экономические приоритеты, заявленные новой администрацией США, и вопросы сотрудничества в различных областях, включая торговлю, транспорт и логистику, Средний коридор, а также поощрение инвестиций и сотрудничества в энергетическом секторе.Посол США в Грузии нарушила молчание>>На встрече в Министерстве экономики стороны также обсудили вопросы содействия торговым миссиям, которые будут осуществляться между двумя странами. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве. США входит в пятерку стран, основных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на сумму в 2,2 миллиарда долларов, что почти на 2% больше, по сравнению с 2023 годом. Инновации как приоритет Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. По инициативе правительства грузинские стартапы, создающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, в течение 10 лет будут пользоваться беспрецедентными налоговыми льготами. В течение первых трех лет они будут облагаться налогом на прибыль по ставке 0%, то есть к стартапам будет применяться нулевой подоходный налог, на следующем этапе ставка определена в 5 и в 10%. По всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна". В Грузии отреагировали на заявление президента Финляндии об отношениях с Россией>>Кроме того, в Кутаиси в бывшем здании парламента планируется запустить технологический центр, который объединит технопарк, технологический музей, различные технологические лаборатории, международную IT-школу, международный акселератор и центр обработки данных искусственного интеллекта. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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