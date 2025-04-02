https://sputnik-georgia.ru/20250402/strany-gotovy-podderzhivat-mir-na-ukraine---mid-polshi-292761749.html

Страны готовы "поддерживать мир" на Украине – МИД Польши

Страны готовы "поддерживать мир" на Украине – МИД Польши

Sputnik Грузия

Европа готова к сдерживанию России, но полностью взять на себя роль миротворца без НАТО, т. е. США не сможет 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T12:02+0400

2025-04-02T12:02+0400

2025-04-02T12:19+0400

в мире

политика

украина

москва

сша

эммануэль макрон

сергей лавров

дмитрий песков

нато

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1a/285903946_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_f5e05efdf48fb8660dd652fc816d02bd.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Порядка 30 стран выразили свою готовность "поддерживать мир" на Украине после его установления, заявил Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что США, по меньшей мере, пришлось бы задействовать свои разведывательные, космические и авиационные ресурсы. Сикорский также отметил, что Евросоюз не способен взять на себя чрезмерно сложную миссию по "сдерживанию" России, так как, по его мнению, это ответственность всего НАТО.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Защита и прокуратура обжалуют решение суда Кишинева по делу Гуцул>>По его утверждению, их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину – это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

москва

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, украина, москва, сша, эммануэль макрон, сергей лавров, дмитрий песков, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины