https://sputnik-georgia.ru/20250402/strasti-po-parlamentskoy-komissii-v-gruzii-boykot-ili-prestuplenie-292765831.html

Страсти по парламентской комиссии в Грузии, бойкот или преступление

Страсти по парламентской комиссии в Грузии, бойкот или преступление

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Комиссия по расследованию преступлений, совершенных представителями правящей партии "Единое национальное движение" в 2003-2012 годах... 02.04.2025, Sputnik Грузия

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ника гварамия

зураб джапаридзе

единое национальное движение

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Комиссия по расследованию преступлений, совершенных представителями правящей партии "Единое национальное движение" в 2003-2012 годах, пригласила для дачи разъяснений лидеров оппозиционных партий "Ахали" и "Гирчи – больше свободы" Нику Гварамия и Зураба Джапаридзе. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Гварамия до создания партии "Ахали" занимал должности генерального директора телекомпаний "Рустави 2" и "Мтавари архи", а при правлении Саакашвили успел побыть заместителем Генпрокурора Грузии, министром образования, а позже и министром юстиции.Что касается Джапаридзе, то он был членом "Нацдвижения" с 2012 по 2015 год и исполнительным секретарем партии. В 2015 году он покинул "Нацдвижение" и основал партию "Новый политический центр – Гирчи", а в 2018 году баллотировался от партии в президенты Грузии. В 2020 году после партийного раскола основал свою партию – "Гирчи – больше свободы". В данный момент партии "Ахали" и "Гирчи – больше свободы" объединены в "Коалицию за перемены", которая заняла второе место на последних парламентских выборах в октябре 2024 года. Оба политика, получив официальное приглашение дать разъяснения следственной комиссии по поводу ситуации в сфере защиты прав человека в 2003-2012 годах, заявили об отказе давать ей разъяснения. Ранее лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе также отказался выступить перед комиссией вместе с другим лидером Бадри Джапаридзе. Уже 1 апреля прокуратура предъявила Хазарадзе обвинение по статье "Невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии" УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. Тбилисский городской суд избрал ему залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения.Полномочия комиссииСогласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе, по тем или иным обстоятельствам, в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Беларуси>>Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения"" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней. Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской Мечты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ника гварамия, зураб джапаридзе, единое национальное движение, новый политический центр – гирчи