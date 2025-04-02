https://sputnik-georgia.ru/20250402/v-gruzii-otreagirovali-na-zayavlenie-prezidenta-finlyandii-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-292763092.html
В Грузии отреагировали на заявление президента Финляндии об отношениях с Россией
В Грузии отреагировали на заявление президента Финляндии об отношениях с Россией
Sputnik Грузия
Президент Финляндии ранее заявил, что жителям страны следует морально готовиться к восстановлению отношений с РФ 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T13:10+0400
2025-04-02T13:10+0400
2025-04-02T13:31+0400
политика
грузия
новости
финляндия
москва
хельсинки
зураб абашидзе
георгий каджая
григорий карасин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/02/292762900_0:0:2840:1597_1920x0_80_0_0_c8cafc79a75b2ee554730644020c2282.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Важно правильно анализировать призывы подобные заявлению президента Финляндии Александра Стубба об отношениях с Россией, проводить их системный анализ и при этом четко осознавать национальные интересы Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Торнике Чеишвили. Александр Стубба ранее заявил, что жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1 350 километров соседских отношений, отметил Стубб. С одной стороны, Грузию могут призывать к определенной эскалации, в том числе и по отношению к РФ, а с другой – они сами могут быть заняты развитием торговых отношений.Как отметил политик, национальными интересами Грузии, безусловно, являются мир и безопасность, экономическое развитие и в целом та среда, которая еще больше поднимет уровень благосостояния в Грузии на более высокий уровень. В последние годы отношения между Москвой и Хельсинки заметно ухудшились, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. В Москве считают этот шаг бессмысленным, поскольку возле границ страны появились российские войска и системы поражения. Кроме того, Хельсинки принял решение закрыть границу, утверждая, что Москва направляет к ней людей, которые просят убежища. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. Отношения Грузии с РФ Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты". В какой мере Россия готова к нормализации отношений с Грузией – ответ Лаврова>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
финляндия
москва
хельсинки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/02/292762900_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_481f6f12cdc8c43a90c9495f01ab28ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, финляндия, москва, хельсинки, зураб абашидзе, георгий каджая, григорий карасин
политика, грузия, новости, финляндия, москва, хельсинки, зураб абашидзе, георгий каджая, григорий карасин
В Грузии отреагировали на заявление президента Финляндии об отношениях с Россией
13:10 02.04.2025 (обновлено: 13:31 02.04.2025)
Президент Финляндии ранее заявил, что жителям страны следует морально готовиться к восстановлению отношений с РФ
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Важно правильно анализировать призывы подобные заявлению президента Финляндии Александра Стубба об отношениях с Россией, проводить их системный анализ и при этом четко осознавать национальные интересы Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Торнике Чеишвили.
Александр Стубба ранее заявил, что жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1 350 километров соседских отношений, отметил Стубб.
"Когда мы слышим подобные призывы, очень важно правильно это проанализировать, сделать системный анализ и, самое главное, хорошо осознавать наши национальные интересы", – заявил Чеишвили.
С одной стороны, Грузию могут призывать к определенной эскалации, в том числе и по отношению к РФ, а с другой – они сами могут быть заняты развитием торговых отношений.
Как отметил политик, национальными интересами Грузии, безусловно, являются мир и безопасность, экономическое развитие и в целом та среда, которая еще больше поднимет уровень благосостояния в Грузии на более высокий уровень.
В последние годы отношения между Москвой и Хельсинки заметно ухудшились, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. В Москве считают этот шаг бессмысленным, поскольку возле границ страны появились российские войска и системы поражения.
Кроме того, Хельсинки принял решение закрыть границу, утверждая, что Москва направляет к ней людей, которые просят убежища. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.
Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.