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В Грузии отреагировали на заявление президента Финляндии об отношениях с Россией

В Грузии отреагировали на заявление президента Финляндии об отношениях с Россией

Sputnik Грузия

Президент Финляндии ранее заявил, что жителям страны следует морально готовиться к восстановлению отношений с РФ 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T13:10+0400

2025-04-02T13:10+0400

2025-04-02T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Важно правильно анализировать призывы подобные заявлению президента Финляндии Александра Стубба об отношениях с Россией, проводить их системный анализ и при этом четко осознавать национальные интересы Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Торнике Чеишвили. Александр Стубба ранее заявил, что жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1 350 километров соседских отношений, отметил Стубб. С одной стороны, Грузию могут призывать к определенной эскалации, в том числе и по отношению к РФ, а с другой – они сами могут быть заняты развитием торговых отношений.Как отметил политик, национальными интересами Грузии, безусловно, являются мир и безопасность, экономическое развитие и в целом та среда, которая еще больше поднимет уровень благосостояния в Грузии на более высокий уровень. В последние годы отношения между Москвой и Хельсинки заметно ухудшились, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. В Москве считают этот шаг бессмысленным, поскольку возле границ страны появились российские войска и системы поражения. Кроме того, Хельсинки принял решение закрыть границу, утверждая, что Москва направляет к ней людей, которые просят убежища. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. Отношения Грузии с РФ Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты". В какой мере Россия готова к нормализации отношений с Грузией – ответ Лаврова>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, финляндия, москва, хельсинки, зураб абашидзе, георгий каджая, григорий карасин