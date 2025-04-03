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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны граждане Ирана и Турции
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны граждане Ирана и Турции
Sputnik Грузия
Иностранцы задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств 03.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-03T19:31+0400
2025-04-03T19:31+0400
2025-04-03T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала двух граждан Ирана и одного гражданина Турции по обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Иностранцы задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств марихуана и MDMA. Один из граждан Ирана был судим в прошлом. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Полиция на основании постановления судьи проводила контрольные закупки наркотиков у задержанных, и тайно вела аудио- и видеозаписи этих закупок. В результате личного обыска и обыска в домах задержанных полиция изъяла наркотические вещества (MDMA и марихуана). Кроме того, в качестве вещественных доказательств были изъяты деньги, предположительно, полученные от продажи наркотиков. С 17 марта МВД Грузии сообщило о задержании 42 человек за преступления, связанные с наркотиками. Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Беларуси >>Парламент Грузии 20 марта принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
новости, грузия, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны граждане Ирана и Турции
Иностранцы задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала двух граждан Ирана и одного гражданина Турции по обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Иностранцы задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств марихуана и MDMA. Один из граждан Ирана был судим в прошлом. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Полиция на основании постановления судьи проводила контрольные закупки наркотиков у задержанных, и тайно вела аудио- и видеозаписи этих закупок.
В результате личного обыска и обыска в домах задержанных полиция изъяла наркотические вещества (MDMA и марихуана). Кроме того, в качестве вещественных доказательств были изъяты деньги, предположительно, полученные от продажи наркотиков.
С 17 марта МВД Грузии сообщило о задержании 42 человек за преступления, связанные с наркотиками.
Парламент Грузии 20 марта принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.
Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.