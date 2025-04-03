https://sputnik-georgia.ru/20250403/gruziya-sama-reshit-s-kem-ey-stroit-glubokovodnyy-port-v-anakliya--kaladze-292784097.html

Грузия сама решит с кем ей строить глубоководный порт в Анаклия – Каладзе

Грузия сама решит с кем ей строить глубоководный порт в Анаклия – Каладзе

Sputnik Грузия

Члены Хельсинкской комиссии выразили обеспокоенность по поводу решения "Грузинской мечты" передать права на разработку глубоководного порта Анаклия китайскому... 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T22:54+0400

2025-04-03T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Хельсинскую комиссию США не касается, с кем независимое государство Грузия будет сотрудничать по проекту строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он прокомментировал заявление, опубликованное членами Хельсинкской комиссии, в котором выражается обеспокоенность решением правящей партии "Грузинская мечта" "передать контроль над глубоководным портом Анаклия находящемуся под санкциями США конгломерату, поддерживаемому Коммунистической партией Китая. Что касается улучшения отношений Грузии с США, по словам мэра, для правительства главное – грузинский народ. "Для нас самое главное – это грузинский народ, наша Родина и интересы нашей страны. А потом уже все остальное, отношения с другими странами. Что в этом непонятного?" – отметил Каладзе. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Когда китайский консорциум станет инвестором порта Анаклия в Грузии? >>Члены Хельсинкской комиссии от обеих партий США (республиканской и демократической, прим.) выразили обеспокоенность по поводу решения "Грузинской мечты" передать права на разработку глубоководного порта Анаклия китайскому конгломерату, в который входят фирмы, попавшие под санкции США. По мнению членов Хельсинкской комиссии от обеих партий США (республиканской и демократической, прим.), развитие и контроль над портом Анаклия окажут далекоидущее влияние как на способность Китая продолжать кампанию экономического принуждения в Черноморском регионе, так и на будущее Грузии как независимого демократического государства. Также в заявлении сказано, что растущее присутствие Китая в Черном море в сотрудничестве с Россией делает регион менее безопасным и ограничивает свободную торговлю. По их словам, с соглашением с китайским консорциумом, правительство поставит под ещё большую угрозу демократический путь страны и ее способность определять свое экономическое будущее. "Мы призываем "Грузинскую мечту" пересмотреть это решение и оценить предложения по справедливому и прозрачному развитию ее критически важной инфраструктуры", – сказано в заявлении. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России

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