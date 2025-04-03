https://sputnik-georgia.ru/20250403/gruziya-sama-reshit-s-kem-ey-stroit-glubokovodnyy-port-v-anakliya--kaladze-292784097.html
Грузия сама решит с кем ей строить глубоководный порт в Анаклия – Каладзе
Грузия сама решит с кем ей строить глубоководный порт в Анаклия – Каладзе
Sputnik Грузия
Члены Хельсинкской комиссии выразили обеспокоенность по поводу решения "Грузинской мечты" передать права на разработку глубоководного порта Анаклия китайскому... 03.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-03T22:54+0400
2025-04-03T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Хельсинскую комиссию США не касается, с кем независимое государство Грузия будет сотрудничать по проекту строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он прокомментировал заявление, опубликованное членами Хельсинкской комиссии, в котором выражается обеспокоенность решением правящей партии "Грузинская мечта" "передать контроль над глубоководным портом Анаклия находящемуся под санкциями США конгломерату, поддерживаемому Коммунистической партией Китая. Что касается улучшения отношений Грузии с США, по словам мэра, для правительства главное – грузинский народ. "Для нас самое главное – это грузинский народ, наша Родина и интересы нашей страны. А потом уже все остальное, отношения с другими странами. Что в этом непонятного?" – отметил Каладзе. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Когда китайский консорциум станет инвестором порта Анаклия в Грузии? >>Члены Хельсинкской комиссии от обеих партий США (республиканской и демократической, прим.) выразили обеспокоенность по поводу решения "Грузинской мечты" передать права на разработку глубоководного порта Анаклия китайскому конгломерату, в который входят фирмы, попавшие под санкции США. По мнению членов Хельсинкской комиссии от обеих партий США (республиканской и демократической, прим.), развитие и контроль над портом Анаклия окажут далекоидущее влияние как на способность Китая продолжать кампанию экономического принуждения в Черноморском регионе, так и на будущее Грузии как независимого демократического государства. Также в заявлении сказано, что растущее присутствие Китая в Черном море в сотрудничестве с Россией делает регион менее безопасным и ограничивает свободную торговлю. По их словам, с соглашением с китайским консорциумом, правительство поставит под ещё большую угрозу демократический путь страны и ее способность определять свое экономическое будущее. "Мы призываем "Грузинскую мечту" пересмотреть это решение и оценить предложения по справедливому и прозрачному развитию ее критически важной инфраструктуры", – сказано в заявлении. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России
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грузия, новости, политика, сша, анаклия, каха каладзе, китай, порт анаклия
грузия, новости, политика, сша, анаклия, каха каладзе, китай, порт анаклия
Грузия сама решит с кем ей строить глубоководный порт в Анаклия – Каладзе
22:54 03.04.2025 (обновлено: 23:53 03.04.2025)
Члены Хельсинкской комиссии выразили обеспокоенность по поводу решения "Грузинской мечты" передать права на разработку глубоководного порта Анаклия китайскому конгломерату
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Хельсинскую комиссию США не касается, с кем независимое государство Грузия будет сотрудничать по проекту строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Он прокомментировал заявление, опубликованное членами Хельсинкской комиссии, в котором выражается обеспокоенность решением правящей партии "Грузинская мечта" "передать контроль над глубоководным портом Анаклия находящемуся под санкциями США конгломерату, поддерживаемому Коммунистической партией Китая.
"Грузия – независимая страна, суверенное государство, и она сама решает, с кем иметь отношения, какие иметь отношения и какие торговые отношения. Это не дело Хельсинкской комиссии", – заявил Каладзе.
Что касается улучшения отношений Грузии с США, по словам мэра, для правительства главное – грузинский народ.
"Для нас самое главное – это грузинский народ, наша Родина и интересы нашей страны. А потом уже все остальное, отношения с другими странами. Что в этом непонятного?" – отметил Каладзе.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.
Члены Хельсинкской комиссии от обеих партий США (республиканской и демократической, прим.) выразили обеспокоенность по поводу решения "Грузинской мечты" передать права на разработку глубоководного порта Анаклия китайскому конгломерату, в который входят фирмы, попавшие под санкции США.
По мнению членов Хельсинкской комиссии от обеих партий США (республиканской и демократической, прим.), развитие и контроль над портом Анаклия окажут далекоидущее влияние как на способность Китая продолжать кампанию экономического принуждения в Черноморском регионе, так и на будущее Грузии как независимого демократического государства.
"Девелоперы, участвующие в этой сделке, в том числе China Communications Construction Company, имеют опыт использования проектов развития инфраструктуры для эксплуатации и дестабилизации принимающих стран, углубляя зависимость этих стран от Китая", – отмечено в заявлении.
Также в заявлении сказано, что растущее присутствие Китая в Черном море в сотрудничестве с Россией делает регион менее безопасным и ограничивает свободную торговлю.
По их словам, с соглашением с китайским консорциумом, правительство поставит под ещё большую угрозу демократический путь страны и ее способность определять свое экономическое будущее.
"Мы призываем "Грузинскую мечту" пересмотреть это решение и оценить предложения по справедливому и прозрачному развитию ее критически важной инфраструктуры", – сказано в заявлении.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России