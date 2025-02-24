https://sputnik-georgia.ru/20250224/kogda-kitayskiy-konsortsium-stanet-investorom-porta-anakliya-v-gruzii-292237655.html

Когда китайский консорциум станет инвестором порта Анаклия в Грузии?

Когда китайский консорциум станет инвестором порта Анаклия в Грузии?

Sputnik Грузия

В переговорах участвуют несколько ведущих компаний мира и в этом процессе необходима конфиденциальность, заявил вице-премьер 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T23:23+0400

2025-02-24T23:23+0400

2025-02-24T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Правительство Грузии подпишет соглашение с китайско-сингапурским консорциумом по проекту строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) не позднее лета 2025 года, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили журналистам на брифинге после заседания правительства. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. По его словам, в переговорах участвуют несколько ведущих компаний мира и в этом процессе необходима конфиденциальность, чтобы они прошли максимально эффективно. Тем временем соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Строительство глубоководного порта началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия >>В начале февраля 2025 года в столице Дании Копенгагене прошли лабораторные испытания макета волнолома, в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них приняли участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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