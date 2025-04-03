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https://sputnik-georgia.ru/20250403/remont-stantsii-metro-varketili-v-tbilisi-zavershit-belorusskaya-kompaniya-292769219.html
Ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси завершит белорусская компания
Ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси завершит белорусская компания
Sputnik Грузия
Причиной затягивания процесса является недостаточный опыт и квалификация местных проектно-строительных организаций и экспертных компаний 03.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-03T10:51+0400
2025-04-03T10:51+0400
метро
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси подписала соглашение с белорусской компанией Probuild Expert LLC о завершении работ по реконструкции станции метро "Варкетили" в короткие сроки, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Основной причиной затягивания процесса, по словам градоначальника, является недостаточный опыт и квалификация как местных проектно-строительных организаций, так и экспертных компаний в области подземного транспорта. Завершение проекта восстановления станции метро "Варкетили" запланировано на сентябрь. По его словам, первая выбранная строительная компания "Мамисон" не выполнила свои обязательства, из-за чего договор с ней был расторгнут. Затем после многочисленных попыток, на основании постановления правительства Грузии, в 2021 году была выбрана проектная организация ООО TDS, которая в январе 2022 года представила завершенный, прошедший экспертизу проект. Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро &gt;&gt;"В ходе реализации проекта был выявлен ряд сдерживающих обстоятельств, которые существенно задержали завершение проекта с 2022 года по настоящее время", – отметил мэр столицы. По его словам, основными работами проекта являются демонтаж потолка и стен зала ожидания пассажиров, а также асбестоцементных плит в наклонном эскалаторном тоннеле, и замена их на перекрытие из современных безопасных материалов. "Были случаи, когда мы объявляли тендер, а компании в нем не участвовали", – сказал Каладзе. По словам мэра Тбилиси, демонтаж старого перекрытия выявил необходимость непосредственного исследования железобетонного свода, в том числе его геометрических параметров, и наряду с другими исследованиями дважды было проведено полное сканирование поверхности. Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео &gt;&gt;Также на этапе экспертизы обновленного проекта Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули запросило проведение углубленного исследования железобетонных конструкций, что оказалось достаточно сложно осуществить силами местных экспертных организаций. Поэтому пришлось привлечь иностранных специалистов, которые работали на подобных станциях метро. Кроме того, по словам мэра, в рамках проекта строительной компанией "Бадаконструкшен" уже осуществлен полный демонтаж старого перекрытия, демонтаж и ремонт внутренних хозяйственных помещений под платформой, заказаны материалы, необходимые для возведения новой конструкции перекрытия, и т. д. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них находятся 23 станции, с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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метро, каха каладзе, тбилиси, новости, экономика, грузия, тбилисский метрополитен
метро, каха каладзе, тбилиси, новости, экономика, грузия, тбилисский метрополитен

Ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси завершит белорусская компания

10:51 03.04.2025
© photo: Sputnik / StringerСтанция метро "Варкетили" во время ремонта
Станция метро Варкетили во время ремонта - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Причиной затягивания процесса является недостаточный опыт и квалификация местных проектно-строительных организаций и экспертных компаний
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси подписала соглашение с белорусской компанией Probuild Expert LLC о завершении работ по реконструкции станции метро "Варкетили" в короткие сроки, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Основной причиной затягивания процесса, по словам градоначальника, является недостаточный опыт и квалификация как местных проектно-строительных организаций, так и экспертных компаний в области подземного транспорта. Завершение проекта восстановления станции метро "Варкетили" запланировано на сентябрь.

"Уже заключен договор с белорусской компанией Probuild Expert LLC на завершение работ по реабилитации станции метро "Варкетили" в сжатые сроки, и сейчас ведется полное исследование железобетонных конструкций, а также подготовка проекта реставрации", – рассказал Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, первая выбранная строительная компания "Мамисон" не выполнила свои обязательства, из-за чего договор с ней был расторгнут.
Затем после многочисленных попыток, на основании постановления правительства Грузии, в 2021 году была выбрана проектная организация ООО TDS, которая в январе 2022 года представила завершенный, прошедший экспертизу проект.
Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро >>
"В ходе реализации проекта был выявлен ряд сдерживающих обстоятельств, которые существенно задержали завершение проекта с 2022 года по настоящее время", – отметил мэр столицы.
По его словам, основными работами проекта являются демонтаж потолка и стен зала ожидания пассажиров, а также асбестоцементных плит в наклонном эскалаторном тоннеле, и замена их на перекрытие из современных безопасных материалов.
© photo: Sputnik / StringerСтанция метро "Варкетили" во время ремонта
Станция метро Варкетили во время ремонта - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2025
Станция метро "Варкетили" во время ремонта
© photo: Sputnik / Stringer
"Были случаи, когда мы объявляли тендер, а компании в нем не участвовали", – сказал Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, демонтаж старого перекрытия выявил необходимость непосредственного исследования железобетонного свода, в том числе его геометрических параметров, и наряду с другими исследованиями дважды было проведено полное сканирование поверхности.
Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео >>
Также на этапе экспертизы обновленного проекта Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули запросило проведение углубленного исследования железобетонных конструкций, что оказалось достаточно сложно осуществить силами местных экспертных организаций.
Поэтому пришлось привлечь иностранных специалистов, которые работали на подобных станциях метро.
© photo: Sputnik / StringerСтанция метро "Варкетили" во время ремонта
Станция метро Варкетили во время ремонта - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2025
Станция метро "Варкетили" во время ремонта
© photo: Sputnik / Stringer
Кроме того, по словам мэра, в рамках проекта строительной компанией "Бадаконструкшен" уже осуществлен полный демонтаж старого перекрытия, демонтаж и ремонт внутренних хозяйственных помещений под платформой, заказаны материалы, необходимые для возведения новой конструкции перекрытия, и т. д.
В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов).
Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них находятся 23 станции, с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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