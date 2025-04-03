https://sputnik-georgia.ru/20250403/shantazh-i-nespravedlivost-k-gruzii--kaladze-o-britanskikh-sanktsiyakh-v-otnoshenii-sudey-292782003.html

Шантаж и несправедливость к Грузии – Каладзе о британских санкциях в отношении судей

Шантаж и несправедливость к Грузии – Каладзе о британских санкциях в отношении судей

Sputnik Грузия

Грузию хотят каким-то образом прибрать к рукам и использовать ее для проведения своих интересов, заявил Каладзе 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T20:37+0400

2025-04-03T20:37+0400

2025-04-03T20:37+0400

грузия

новости

политика

великобритания

каха каладзе

михаил чинчаладзе

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/15/267681464_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdb69c5855342492e809f90b4553b21c.jpg

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Введение Великобританией санкций в отношении грузинских судей является продолжением линии несправедливости и шантажа, которая в последние годы наблюдается в отношении Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечте – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Министерство финансов Великобритании ввело финансовые санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе. Санкции предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании лиц, которые причастны или были причастны к серьезной коррупции. По его словам, Грузию хотят каким-то образом прибрать к рукам и использовать ее для проведения своих интересов. "Мы боремся именно с этим, и нам пришлось многое стерпеть из-за этого. Это было очень сложно, это был непростой процесс, но когда речь заходит об интересах родины, населения и нашей страны, конечно, мы всегда будем стоять там, где мы нужны нашей стране", - подчеркнул Каладзе. Как отметил Каладзе, все это основано на лжи, а реальность радикально отличается от их заявлений. Великобритания ввела финансовые санкции против двух грузинских судей >>"Это прискорбно, но мы ожидаем, что все радикально изменится", - добавил он. Против Мурусидзе и Чинчаладзе действуют ограничения на въезд в США и Литву. США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. Литва не поясняла своего решения. Кроме того, финансовые санкции против них ввела Чехия. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, великобритания, каха каладзе, михаил чинчаладзе, сша