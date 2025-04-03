https://sputnik-georgia.ru/20250403/skolko-inostrantsev-vydvorili-iz-gruzii--dannye-za-mart-292775466.html

Сколько иностранцев выдворили из Грузии – данные за март

Сколько иностранцев выдворили из Грузии – данные за март

Sputnik Грузия

Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были выдворены принудительно 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T12:53+0400

2025-04-03T12:53+0400

2025-04-03T12:57+0400

грузия

новости

общество

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/14/277865113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04d5d080a42b4519693a933b28643ba8.jpg

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в марте 2025 года выдворил из страны 97 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Индии, Беларуси, Китая, Таджикистана, Азербайджана, России, Бангладеш, США, Ирака, Нигерии, Туркмении, Турции, Египта, Пакистана, Камеруна, Иордании и Киргизии. В январе из Грузии было выдворено 37 граждан, в феврале – 85. В 2024 году из страны выдворили 430 иностранных граждан. Польша депортировала граждан Грузии>>Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, – от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мвд грузии