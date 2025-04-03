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Зависит ли Грузия от экспорта в США – только цифры

Зависит ли Грузия от экспорта в США – только цифры

Sputnik Грузия

Объем экспорта в США, по предварительным данным, в 2024 году составил 141,1 миллиона долларов 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T16:38+0400

2025-04-03T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. США находятся на девятом месте по объему импорта грузинской продукции, доля экспорта составляет лишь 2,1% от общего объема. Президент США объявил о введении пошлин на импорт товаров из большинства стран мира, в списке оказалась и Грузия. Размер ставки составил 10%. Объем экспорта в США, по предварительным данным, в 2024 году составил 141,1 миллиона долларов. За последний год экспорт вырос на 45,4%. Для сравнения объем экспорта в Киргизию за тот же период составил 1,3 миллиарда долларов, в Казахстан – 860 миллионов, в Азербайджан – 724,5 миллиона, в Россию – 681,5 миллиона, в Армению – 617,5 миллиона долларов, в Турцию – 458,4 миллиона, в Китай – 303 миллиона долларов. Госдеп США сделал первое заявление по Грузии после прихода Трампа >>В США Грузия продает ферросплавные руды, трубы из черного метала, части авиационных аппаратов, вина, водород и инертные газы. США в 2024 году приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. А также ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Власти Грузии не раз заявляли о надобности перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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