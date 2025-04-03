https://sputnik-georgia.ru/20250403/gosdep-ssha-sdelal-pervoe-zayavlenie-po-gruzii-posle-prikhoda-trampa-292774625.html

Госдеп США сделал первое заявление по Грузии после прихода Трампа

Госдеп США сделал первое заявление по Грузии после прихода Трампа

Sputnik Грузия

США являются партнером Грузии и грузинского народа в течение 33 лет, отмечено в сообщении 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T11:58+0400

2025-04-03T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. США четко обозначили шаги, которые власти Грузии могут предпринять, чтобы продемонстрировать свою готовность к улучшению отношений между двумя странами, говорится в cообщении Государственного департамента США. Это первый комментарий ведомства по Грузии после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Информацию распространило издание globalnews.ge. По данным издания, это письменный ответ на ранее заданный вопрос пресс-секретарю госдепа Тэмми Брюсу на брифинге 28 марта относительно текущей ситуации в Грузии.Что касается продолжающихся "антидемократических действий, предпринимаемых правительством "Грузинской мечты", то в Госдепе напомнили заявление вице-президента Джей Ди Вэнса в Мюнхене о том, что "демократический мандат нельзя завоевать, подвергая цензуре своих оппонентов или сажая их в тюрьму, так же, как его нельзя завоевать, игнорируя свой основной электорат в таких вопросах, как, например, кто станет частью нашего общего общества", отметили в ведомстве. "Соединенные Штаты являются партнером Грузии и грузинского народа в течение 33 лет и на протяжении всего этого времени решительно поддерживали независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии", – говорится в сообщении. Перезагрузка: Грузия откроет технохаб в США>>Власти Грузии не раз заявляли о надобности перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Посольство США в Грузии ранее, 14 марта, сообщило о встрече главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Робин Данниган, на которой американская сторона озвучила условия для улучшения отношений между странами. А 2 апреля американский дипломат провела встречу с министром экономического развития Грузии Леваном Давиташвили, после которой стало известно, что Грузия впервые создаст технологический хаб за пределами страны, в американском городе Сан-Франциско, в целях выхода грузинских стартапов на мировые рынки. Заявлено, что посольство США будет активно поддерживать этот проект, который будет совместно реализован МИД Грузии и Агентством инноваций и технологий Минэкономики. США входит в пятерку стран – основных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на сумму в 2,2 миллиарда долларов, что почти на 2% больше по сравнению с 2023 годом. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Посол США в Грузии нарушила молчание>> ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, дональд трамп, сша, мака бочоришвили, тбилиси, леван давиташвили, госдепартамент сша