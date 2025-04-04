https://sputnik-georgia.ru/20250404/bezvizu-s-es-nichego-ne-ugrozhaet---premer-gruzii-292794515.html

Безвизу с ЕС ничего не угрожает - премьер Грузии

Безвизу с ЕС ничего не угрожает - премьер Грузии

Sputnik Грузия

С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза 04.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В направлении безвизового режима с Евросоюзом изменений не ожидается, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, из-за демократического отката Грузии правительство Эстонии призывает Евросоюз начать процесс приостановки визовой либерализации По его словам, такой вопрос на сегодняшний день не релевантен и Цахна выполняет задание "Глубинного государства" (Deep state). С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом, владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, маргус цахкна, эстония, грузия - евросоюз