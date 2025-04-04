https://sputnik-georgia.ru/20250404/bezvizu-s-es-nichego-ne-ugrozhaet---premer-gruzii-292794515.html
Безвизу с ЕС ничего не угрожает - премьер Грузии
Безвизу с ЕС ничего не угрожает - премьер Грузии
Sputnik Грузия
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T21:51+0400
2025-04-04T21:51+0400
2025-04-04T22:11+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
маргус цахкна
эстония
грузия - евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251713817_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_932625c5758a09d689d8fefff0fae149.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В направлении безвизового режима с Евросоюзом изменений не ожидается, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, из-за демократического отката Грузии правительство Эстонии призывает Евросоюз начать процесс приостановки визовой либерализации По его словам, такой вопрос на сегодняшний день не релевантен и Цахна выполняет задание "Глубинного государства" (Deep state). С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом, владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
эстония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251713817_0:324:2062:1870_1920x0_80_0_0_e17fda3f749a3e6a7b2eecd84e5af3f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, маргус цахкна, эстония, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, маргус цахкна, эстония, грузия - евросоюз
Безвизу с ЕС ничего не угрожает - премьер Грузии
21:51 04.04.2025 (обновлено: 22:11 04.04.2025)
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В направлении безвизового режима с Евросоюзом изменений не ожидается, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, из-за демократического отката Грузии правительство Эстонии призывает Евросоюз начать процесс приостановки визовой либерализации
"Никаких изменение по направлению либерализации визового режима с ЕС мы не ждет", - Кобахидзе.
По его словам, такой вопрос на сегодняшний день не релевантен и Цахна выполняет задание "Глубинного государства" (Deep state).
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом, владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.