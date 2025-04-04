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Борьба с наркоторговлей в Грузии – за две недели в Грузии задержали 43 человека
Борьба с наркоторговлей в Грузии – за две недели в Грузии задержали 43 человека
Sputnik Грузия
Наряду с гражданами Грузии за преступления задержаны граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Румынии, Украины и Беларуси 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T19:32+0400
2025-04-04T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Полиция в период с 17 марта по 4 апреля задержала 43 человека по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы. Наряду с гражданами Грузии за преступления задержаны граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Румынии, Украины и Беларуси. Обвиняемому грозит до 17 лет тюрьмы. Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, азербайджан, иран, турция, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, азербайджан, иран, турция, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркоторговлей в Грузии – за две недели в Грузии задержали 43 человека
19:32 04.04.2025 (обновлено: 20:02 04.04.2025)
Наряду с гражданами Грузии за преступления задержаны граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Румынии, Украины и Беларуси
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Полиция в период с 17 марта по 4 апреля задержала 43 человека по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы.
Наряду с гражданами Грузии за преступления задержаны граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Румынии, Украины и Беларуси.
О последнем задержании гражданина Грузии в регионе Кахети МВД Грузии сообщило 4 апреля. Для подтверждения факта торговли сотрудники полиции под видом гражданских лиц осуществили несколько закупок и записали факты на видео скрытой камерой.
Обвиняемому грозит до 17 лет тюрьмы.
Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.
Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.
Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.