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Борьба с наркоторговлей в Грузии – за две недели в Грузии задержали 43 человека

Борьба с наркоторговлей в Грузии – за две недели в Грузии задержали 43 человека

Sputnik Грузия

Наряду с гражданами Грузии за преступления задержаны граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Румынии, Украины и Беларуси 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T19:32+0400

2025-04-04T19:32+0400

2025-04-04T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Полиция в период с 17 марта по 4 апреля задержала 43 человека по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы. Наряду с гражданами Грузии за преступления задержаны граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Румынии, Украины и Беларуси. Обвиняемому грозит до 17 лет тюрьмы. Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, азербайджан, иран, турция, мвд грузии, наркопреступления в грузии