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Число погибших в Мьянме из-за землетрясения превысило 3,3 тысячи человек

Число погибших в Мьянме из-за землетрясения превысило 3,3 тысячи человек

Sputnik Грузия

В настоящее время в стране продолжаются поисково-спасательные работы 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T17:25+0400

2025-04-04T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр – Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3301, сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.Землетрясение в Мьянме произошло в ночь на 30 марта, его магнитуда составила 7,8. Толчки ощущались в соседних государствах – Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Лаосе. Землетрясение зафиксировали и белорусские сейсмологи.Там также отмечается, что около 4,8 тысячи человек получили ранения, более 220 – числятся как пропавшие без вести.Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн заявлял, что его страна готова принять любую иностранную помощь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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