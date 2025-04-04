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Число погибших в Мьянме из-за землетрясения превысило 3,3 тысячи человек
Число погибших в Мьянме из-за землетрясения превысило 3,3 тысячи человек
Sputnik Грузия
В настоящее время в стране продолжаются поисково-спасательные работы 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр – Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3301, сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.Землетрясение в Мьянме произошло в ночь на 30 марта, его магнитуда составила 7,8. Толчки ощущались в соседних государствах – Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Лаосе. Землетрясение зафиксировали и белорусские сейсмологи.Там также отмечается, что около 4,8 тысячи человек получили ранения, более 220 – числятся как пропавшие без вести.Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн заявлял, что его страна готова принять любую иностранную помощь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, мьянма, китай, землетрясения в грузии
в мире, новости, мьянма, китай, землетрясения в грузии
Число погибших в Мьянме из-за землетрясения превысило 3,3 тысячи человек
17:25 04.04.2025 (обновлено: 17:39 04.04.2025)
В настоящее время в стране продолжаются поисково-спасательные работы
ТБИЛИСИ, 4 апр – Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3301, сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.
Землетрясение в Мьянме произошло в ночь на 30 марта, его магнитуда составила 7,8. Толчки ощущались в соседних государствах – Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Лаосе. Землетрясение зафиксировали и белорусские сейсмологи.
"Как узнал корреспондент телевидения 4 апреля, в результате мощного землетрясения в Мьянме погиб 3301 человек", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что около 4,8 тысячи человек получили ранения, более 220 – числятся как пропавшие без вести.
Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн заявлял, что его страна готова принять любую иностранную помощь.