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Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 4,4% к ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 4,4% к ВВП

Sputnik Грузия

В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T09:01+0400

2025-04-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за четвертый квартал 2024 года составил 614,8 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета к ВВП в 2024 году составил 4,4%. В четвертом квартале дефицит уменьшился на 3,8%.Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за четвертый квартал составило 1,7 миллиарда долларов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом экспорт товаров вырос на 16,8% в годовом исчислении, а импорт – на 9,9%.Экспорт туристических услуг составил 963,7 миллиарда долларов во четвертом квартале 2024 года, что выше показателя соответствующего периода 2023 года на 10,3%.Баланс доходов – отрицательный, он составляет 509 миллионов долларов. Положительная чистая оплата труда снизилась на 38,3%, а отрицательный чистый инвестиционный доход – на 18,2%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых снизился на 14% в годовом исчислении до 810,2 миллиона долларов во четвертом квартале 2024 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период снизились на 12,5%, до 761,8 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции во втором квартале составили 278,1 миллиона долларов, или 3% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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