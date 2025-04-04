https://sputnik-georgia.ru/20250404/dlya-remonta-stantsiy-tbilisskogo-metro-budut-obyavlyat-mezhdunarodnye-tendery-292784562.html

Для ремонта станций тбилисского метро будут объявлять международные тендеры

Для ремонта станций тбилисского метро будут объявлять международные тендеры

Sputnik Грузия

Ранее мэрия Тбилиси заявила, что к ремонту станции метро "Варкетили" подключится белорусская компания 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T11:58+0400

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2025-04-04T11:58+0400

грузия

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каха каладзе

тбилиси

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявит международные тендеры на реабилитацию существующих станций метро в столице, поскольку местные компании не имеют соответствующего опыта для выполнения такого рода работ, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Большая часть станций метро не ремонтировалась последние 30 лет. Мэрия Тбилиси периодически объявляет тендеры на ремонт отдельных станций, которые длятся годами. Он отметил, что мэрия работает с международными организациями по поводу ремонта ряда станций метро Ранее мэрия Тбилиси заявила, что к ремонту станции метро "Варкетили" подключится белорусская компания. Тбилисский метрополитен состоит из двух веток. На ветке "Варкетили" - "Театр Ахметели" расположено 16 станций, а на ветке "Вокзальная площадь" - "Государственный университет" – семь станций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен