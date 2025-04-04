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Для ремонта станций тбилисского метро будут объявлять международные тендеры
Для ремонта станций тбилисского метро будут объявлять международные тендеры
Sputnik Грузия
Ранее мэрия Тбилиси заявила, что к ремонту станции метро "Варкетили" подключится белорусская компания 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T11:58+0400
2025-04-04T11:58+0400
2025-04-04T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявит международные тендеры на реабилитацию существующих станций метро в столице, поскольку местные компании не имеют соответствующего опыта для выполнения такого рода работ, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Большая часть станций метро не ремонтировалась последние 30 лет. Мэрия Тбилиси периодически объявляет тендеры на ремонт отдельных станций, которые длятся годами. Он отметил, что мэрия работает с международными организациями по поводу ремонта ряда станций метро Ранее мэрия Тбилиси заявила, что к ремонту станции метро "Варкетили" подключится белорусская компания. Тбилисский метрополитен состоит из двух веток. На ветке "Варкетили" - "Театр Ахметели" расположено 16 станций, а на ветке "Вокзальная площадь" - "Государственный университет" – семь станций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен
Для ремонта станций тбилисского метро будут объявлять международные тендеры
Ранее мэрия Тбилиси заявила, что к ремонту станции метро "Варкетили" подключится белорусская компания
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявит международные тендеры на реабилитацию существующих станций метро в столице, поскольку местные компании не имеют соответствующего опыта для выполнения такого рода работ, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Большая часть станций метро не ремонтировалась последние 30 лет. Мэрия Тбилиси периодически объявляет тендеры на ремонт отдельных станций, которые длятся годами.
"Главная причина в том, что, к сожалению, внутри нашей страны у нас нет ни соответствующих экспертов, ни компаний, которые проведут работы по реабилитации станций метро. Поэтому мы хотим объявлять международные тендеры, чтобы иностранные компании приняли участие в процессе – такие, которые имеют большой опыт, которые производили подобного типа работы", – заявил Каха Каладзе.
Он отметил, что мэрия работает с международными организациями по поводу ремонта ряда станций метро
"Мы работаем с международными организациями и в ближайшем будущем представим конкретные проекты. Следует отметить, что мы руководствуемся протоколом, которым обладают эти конкретные международные финансовые организации, и это требует определенного времени", – сказал Каладзе.
Ранее мэрия Тбилиси заявила, что к ремонту станции метро "Варкетили" подключится белорусская компания.
Тбилисский метрополитен состоит из двух веток. На ветке "Варкетили" - "Театр Ахметели" расположено 16 станций, а на ветке "Вокзальная площадь" - "Государственный университет" – семь станций.