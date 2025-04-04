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Экс-глава СГБ Лилуашвили не займет пост в правительстве Грузии
Экс-глава СГБ Лилуашвили не займет пост в правительстве Грузии
Sputnik Грузия
Министром регионального развития будет назначен заммэра Тбилиси Кахабер Гуледани 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T16:51+0400
2025-04-04T16:51+0400
2025-04-04T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бывший глава СГБ Григол Лилуашвили не займет пост министра регионального развития Грузии, на эту должность назначат заместителя мэра Тбилиси Кахабера Гуледани, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. О разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства стало известно 2 апреля. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Григола Лилуашвили кандидатом на пост министра регионального развития. Гуледани занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2022 года, до этого он был главой районной администрации Самгори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, кахабер гуледани, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, правительство грузии
грузия, новости, политика, кахабер гуледани, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, правительство грузии
Экс-глава СГБ Лилуашвили не займет пост в правительстве Грузии
16:51 04.04.2025 (обновлено: 17:01 04.04.2025)
Министром регионального развития будет назначен заммэра Тбилиси Кахабер Гуледани
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бывший глава СГБ Григол Лилуашвили не займет пост министра регионального развития Грузии, на эту должность назначат заместителя мэра Тбилиси Кахабера Гуледани, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
О разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства стало известно 2 апреля. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Григола Лилуашвили кандидатом на пост министра регионального развития.
"За последние дни у нас были консультации с Григолом Лилуашвили, и выяснилось, что у него другой подход к принципам работы нового министерства, в том числе и по поводу кадровой политики в министерстве. Исходя из этого было принято решение, что Григол Лилуашвили не займет должность министра регионального развития. Министром будет назначен Кахабер Гуледани", – сказал Кобахидзе.
Гуледани занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2022 года, до этого он был главой районной администрации Самгори.