Экс-глава СГБ Лилуашвили не займет пост в правительстве Грузии

"За последние дни у нас были консультации с Григолом Лилуашвили, и выяснилось, что у него другой подход к принципам работы нового министерства, в том числе и по поводу кадровой политики в министерстве. Исходя из этого было принято решение, что Григол Лилуашвили не займет должность министра регионального развития. Министром будет назначен Кахабер Гуледани", – сказал Кобахидзе.