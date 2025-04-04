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Глава правительства Аджарии подал в отставку
Глава правительства Аджарии подал в отставку
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подал в отставку, об этом он написал на своей странице в соцсети. 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T10:31+0400
2025-04-04T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подал в отставку, об этом он написал на своей странице в соцсети.Он выразил благодарность основателю и почетному председателю ”Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили за предоставленную возможность служить своему краю. Рижвадзе также поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Михаила Кавелашвили за их поддержку во время его председательства. Рижвадзе 36 лет. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики.В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. Образование получил в Грузии и университетах США.В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании.В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивинга министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, аджария, торнике рижвадзе
Глава правительства Аджарии подал в отставку
10:31 04.04.2025 (обновлено: 11:59 04.04.2025)
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подал в отставку, об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Я принял решение уйти с поста председателя правительства Автономной Республики Аджария. Я занимаю эту должность уже седьмой год. Пришло время новшеств, и я хочу пожелать успехов будущему председателю", – написал Рижвадзе.
Он выразил благодарность основателю и почетному председателю ”Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили за предоставленную возможность служить своему краю. Рижвадзе также поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Михаила Кавелашвили за их поддержку во время его председательства.
"Спасибо каждому сотруднику, членам партии, команде. Особая благодарность народу Аджарии за оказанное доверие. Я остаюсь верным солдатом "Грузинской мечты" и уверен, что впереди у нас еще много великих побед!", – отметил Рижвадзе.
Рижвадзе 36 лет. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики.
В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. Образование получил в Грузии и университетах США.
В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании.
В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивинга министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.