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Глава правительства Аджарии подал в отставку

Глава правительства Аджарии подал в отставку

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подал в отставку, об этом он написал на своей странице в соцсети. 04.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подал в отставку, об этом он написал на своей странице в соцсети.Он выразил благодарность основателю и почетному председателю ”Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили за предоставленную возможность служить своему краю. Рижвадзе также поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Михаила Кавелашвили за их поддержку во время его председательства. Рижвадзе 36 лет. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики.В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. Образование получил в Грузии и университетах США.В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании.В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивинга министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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