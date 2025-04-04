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Грузия, Азербайджан, Турция и Болгария усилят связи в энергетике

Грузия, Азербайджан, Турция и Болгария усилят связи в энергетике

Sputnik Грузия

Меморандум еще больше углубит сотрудничество четырех стран в сфере трансграничной электроэнергетической инфраструктуры 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T23:52+0400

2025-04-04T23:52+0400

2025-04-04T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Министерства энергетики Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в области передачи и торговли зеленой электроэнергией, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Подписание меморандума состоялось в столице Азербайджана в Баку. С грузинской стороны документ подписал заместитель главы Минэкономики Вахтанг Цинцадзе. По словам Цинцадзе, меморандум еще больше углубит сотрудничество четырех стран в сфере трансграничной электроэнергетической инфраструктуры. "Развитие указанного сухопутного коридора еще больше усилит транзитный потенциал Грузии и будет способствовать экспорту производимой в стране электроэнергии по альтернативным маршрутам, а также повысит энергетическую безопасность страны и диверсифицирует энергетические рынки", – заявил Цинцадзе. В меморандуме подчеркивается важность трансграничного сотрудничества для обеспечения региональной энергетической безопасности и процветания. Стороны выразили стремление к реализации новых проектов энергетической инфраструктуры и развитию торговли зеленой электроэнергией как между странами-участницами меморандума, так и с соседними странами. Согласно меморандуму, будет сформирована рабочая группа для разработки совместных планов сотрудничества, а также контроля за их реализацией и анализом. Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработка составила 14,2 млрд киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 млрд киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 млрд киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 77,57 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азербайджан, турция, болгария, энергетика грузии