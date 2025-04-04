https://sputnik-georgia.ru/20250404/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-vykhodnye--prognoz-sinoptikov-292795098.html

Какой будет погода в Грузии в выходные – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в выходные – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается 5-7 апреля кратковременный дождь с грозой 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T23:16+0400

2025-04-04T23:16+0400

2025-04-04T23:42+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

восточная грузия

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23887/49/238874907_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ff4b28f08d9c3ef4d5e04d74d3cc6fa9.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Грузии 5-7 апреля, однако погоды будут теплыми, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По данным синоптиков, дожди ожидаются по всей территории страны, но они будут кратковременными . В Тбилиси ожидается 5-7 апреля кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до +20...+22 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) местами ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) также ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами ждут небольшие осадки. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) также будут дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами возможны кратковременные дожди и грозы . Температура воздуха днем составит +15...+20 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии