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На пост главы Аджарской АР представлен Сулхан Тамазашвили
На пост главы Аджарской АР представлен Сулхан Тамазашвили
Sputnik Грузия
Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с июля 2018 года 04.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представил директора департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили в качестве кандидата на пост председателя правительства Аджарской Автономной Республики. Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с июля 2018 года. Для того, чтобы Тамазашвили вступил в должность, его должен утвердить Верховный совет Аджарии, после того как Тамазашвили представит состав правительства автономии. Сулхан Тамазашвили работал в структуре МВД Грузии. В разное время он был главой полиции регионов Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и главой районного отделения полиции Ваке-Сабуртало. В конце декабря 2024 года Великобритания ввела против Тамазашвили финансовые санкции по причине нарушений прав человека на акциях протеста. Тогда же Тамазашвили был награжден орденом Чести вместе с другими высокопоставленными чиновниками МВД, попавшими под санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, аджария, торнике рижвадзе, михаил кавелашвили
грузия, новости, политика, аджария, торнике рижвадзе, михаил кавелашвили

На пост главы Аджарской АР представлен Сулхан Тамазашвили

20:44 04.04.2025 (обновлено: 21:39 04.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerПравительство Аджарской АР
Правительство Аджарской АР - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с июля 2018 года
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представил директора департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили в качестве кандидата на пост председателя правительства Аджарской Автономной Республики.
Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с июля 2018 года.

"Сулхан Тамазашвили родился в Аджарии и, соответственно, хорошо знает этот край. Я уверен, что Сулхан Тамазашвили на посту председателя правительства Аджарской Автономной Республики будет таким же успешным, каким был во время работы в системе полиции", – заявил Кавелашвили.

Для того, чтобы Тамазашвили вступил в должность, его должен утвердить Верховный совет Аджарии, после того как Тамазашвили представит состав правительства автономии.
Сулхан Тамазашвили работал в структуре МВД Грузии. В разное время он был главой полиции регионов Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и главой районного отделения полиции Ваке-Сабуртало.
В конце декабря 2024 года Великобритания ввела против Тамазашвили финансовые санкции по причине нарушений прав человека на акциях протеста. Тогда же Тамазашвили был награжден орденом Чести вместе с другими высокопоставленными чиновниками МВД, попавшими под санкции.
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