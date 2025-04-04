https://sputnik-georgia.ru/20250404/na-post-glavy-adzharskoy-ar-predstavlen-sulkhan-tamazashvili-292794291.html
На пост главы Аджарской АР представлен Сулхан Тамазашвили
На пост главы Аджарской АР представлен Сулхан Тамазашвили
Sputnik Грузия
Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с июля 2018 года 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T20:44+0400
2025-04-04T20:44+0400
2025-04-04T21:39+0400
грузия
новости
политика
аджария
торнике рижвадзе
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/03/249916379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d0f2cfa878c3d3f9d5aaf208c9449f5.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представил директора департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили в качестве кандидата на пост председателя правительства Аджарской Автономной Республики. Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с июля 2018 года. Для того, чтобы Тамазашвили вступил в должность, его должен утвердить Верховный совет Аджарии, после того как Тамазашвили представит состав правительства автономии. Сулхан Тамазашвили работал в структуре МВД Грузии. В разное время он был главой полиции регионов Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и главой районного отделения полиции Ваке-Сабуртало. В конце декабря 2024 года Великобритания ввела против Тамазашвили финансовые санкции по причине нарушений прав человека на акциях протеста. Тогда же Тамазашвили был награжден орденом Чести вместе с другими высокопоставленными чиновниками МВД, попавшими под санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/03/249916379_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86337f533bf3cf5d184aa1bcf9356146.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, аджария, торнике рижвадзе, михаил кавелашвили
грузия, новости, политика, аджария, торнике рижвадзе, михаил кавелашвили
На пост главы Аджарской АР представлен Сулхан Тамазашвили
20:44 04.04.2025 (обновлено: 21:39 04.04.2025)
Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с июля 2018 года
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представил директора департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили в качестве кандидата на пост председателя правительства Аджарской Автономной Республики.
Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с июля 2018 года.
"Сулхан Тамазашвили родился в Аджарии и, соответственно, хорошо знает этот край. Я уверен, что Сулхан Тамазашвили на посту председателя правительства Аджарской Автономной Республики будет таким же успешным, каким был во время работы в системе полиции", – заявил Кавелашвили.
Для того, чтобы Тамазашвили вступил в должность, его должен утвердить Верховный совет Аджарии, после того как Тамазашвили представит состав правительства автономии.
Сулхан Тамазашвили работал в структуре МВД Грузии. В разное время он был главой полиции регионов Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и главой районного отделения полиции Ваке-Сабуртало.
В конце декабря 2024 года Великобритания ввела против Тамазашвили финансовые санкции по причине нарушений прав человека на акциях протеста. Тогда же Тамазашвили был награжден орденом Чести вместе с другими высокопоставленными чиновниками МВД, попавшими под санкции.