https://sputnik-georgia.ru/20250404/so-dnya-rozhdeniya-osnovatelya-ansamblya-sukhishvili---118-let-292790085.html

Со дня рождения основателя ансамбля "Сухишвили" – 118 лет

Со дня рождения основателя ансамбля "Сухишвили" – 118 лет

Sputnik Грузия

Известный грузинский танцор и преподаватель Илья Сухишвили родился 4 апреля 1907 года. Сегодня со дня его рождения исполняется 118 лет 04.04.2025, Sputnik Грузия

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С юных пор мечтой Илико Сухишвили было создать ансамбль танца Грузии, куда бы вошли все направления народной хореографии. Танцор и хореограф Джордж Баланчин не раз звал Илико в Лондон, а затем в США. Но Илья Сухишвили ответил, что свою мечту намерен осуществить только в Грузии. В 1935 году Илья Сухишвили был удостоен Гран-при на Международном фестивале танца в Лондоне. В Тбилисском театре оперы и балета Илико познакомился с балериной Нино Рамишвили. Они вместе выступали на сцене, полюбили друг друга, поженились и прожили вместе 50 лет. Их встреча стала для Илико одним из самых значительных событий в его жизни и творчестве. В 1945 году вместе с Нино Рамишвили Илико основал ансамбль народного танца Грузии и до конца своей жизни работал в нем, оставаясь солистом (до 1954 года) и художественным руководителем. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие. Уже в 1948 году коллектив Илико Сухишвили и Нино Рамишвили выехал на первые гастроли в Европу. “Сухишвили” стал первым ансамблем народного танца, который выступил на сцене La Scala в Милане в 1967 году. За 80-летнюю историю существования артисты “Сухишвили” выступили с гастролями почти во всем мире.

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