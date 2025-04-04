https://sputnik-georgia.ru/20250404/v-parlament-gruzii-vnesli-predlozhenie-zapretit-lgbt-marshi-i-tsvetnye-veschi-292790956.html

В парламент Грузии внесли предложение запретить марши ЛГБТ* и цветные вещи

В парламент Грузии внесли предложение запретить марши ЛГБТ* и цветные вещи

Sputnik Грузия

Пакет законопроектов, который предполагает запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране, вступил в силу 3 октября 2024 года 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T15:45+0400

2025-04-04T15:45+0400

2025-04-04T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Законодательное предложение о запрете маршей ЛГБТ* и соответствующих цветных вещей поступило в парламент Грузии, заявил Шалва Папуашвили. Законодательное предложение – инициатива, подписанная гражданами, не является проектом закона, и его принятие и трансформация в виде законопроекта зависит от профильного комитета. Пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране, вступил в силу 3 октября 2024 года. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, лгбт