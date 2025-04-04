https://sputnik-georgia.ru/20250404/vpervye-v-istorii-tkhekvondist-iz-gruzii-vozglavil-mirovoy-reyting-292776137.html

Впервые в истории тхэквондист из Грузии возглавил мировой рейтинг

Впервые в истории тхэквондист из Грузии возглавил мировой рейтинг

Sputnik Грузия

В 2024 году Зураб Кинцурашвили во второй раз подряд стал вице-чемпионом Европы по тхэквондо 04.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Впервые в истории грузинский тхэквондист Зураб Кинцурашвили стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 74 кг. Кинцурашвили возглавляет рейтинг с 62,00 балла. При поддержке министерства спорта он принимал участие в нескольких международных турнирах. В 2024 году Зураб Кинцурашвили во второй раз подряд стал вице-чемпионом Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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