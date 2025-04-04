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Впервые в истории тхэквондист из Грузии возглавил мировой рейтинг
Впервые в истории тхэквондист из Грузии возглавил мировой рейтинг
Sputnik Грузия
В 2024 году Зураб Кинцурашвили во второй раз подряд стал вице-чемпионом Европы по тхэквондо 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Впервые в истории грузинский тхэквондист Зураб Кинцурашвили стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 74 кг. Кинцурашвили возглавляет рейтинг с 62,00 балла. При поддержке министерства спорта он принимал участие в нескольких международных турнирах. В 2024 году Зураб Кинцурашвили во второй раз подряд стал вице-чемпионом Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Впервые в истории тхэквондист из Грузии возглавил мировой рейтинг
В 2024 году Зураб Кинцурашвили во второй раз подряд стал вице-чемпионом Европы по тхэквондо
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Впервые в истории грузинский тхэквондист Зураб Кинцурашвили стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 74 кг.
Кинцурашвили возглавляет рейтинг с 62,00 балла.
При поддержке министерства спорта он принимал участие в нескольких международных турнирах. В 2024 году Зураб Кинцурашвили во второй раз подряд стал вице-чемпионом Европы.