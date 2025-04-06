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Мамардашвили был признан лучшим игроком матча против мадридского "Реала"

Мамардашвили был признан лучшим игроком матча против мадридского "Реала"

Sputnik Грузия

В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T15:58+0400

2025-04-06T15:58+0400

2025-04-06T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили был признан лучшим игроком матча против мадридского "Реала" 30-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Мамардашвили отразил пенальти Винисиуса Жуниора в ворота "Валенсии" на 13-й минуте и еще несколько раз спасал свой клуб. В первом тайме он блокировал атаки Килиана Мбаппе, а после перерыва не дал забить голы Джуду Беллингему и Федерико Вальверде . Всего на счету Мамардашвили 8 сейвов. "Валенсия" одержала первую выездную победу над королевским клубом с марта 2008 года. Клуб Мамардашвили набрала 34 очка и занимает 15 место в турнирной таблице. "Реал" с 63 очками располагается на второй строчке, уступая своего непримиримому сопернику "Барселоне". В августе 2024 года Мамардашвили подписал контракт с английским "Ливерпулем". В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, испания, футбол