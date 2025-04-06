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Мамардашвили был признан лучшим игроком матча против мадридского "Реала"
Мамардашвили был признан лучшим игроком матча против мадридского "Реала"
Sputnik Грузия
В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года 06.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-06T15:58+0400
2025-04-06T15:58+0400
2025-04-06T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили был признан лучшим игроком матча против мадридского "Реала" 30-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Мамардашвили отразил пенальти Винисиуса Жуниора в ворота "Валенсии" на 13-й минуте и еще несколько раз спасал свой клуб. В первом тайме он блокировал атаки Килиана Мбаппе, а после перерыва не дал забить голы Джуду Беллингему и Федерико Вальверде . Всего на счету Мамардашвили 8 сейвов. "Валенсия" одержала первую выездную победу над королевским клубом с марта 2008 года. Клуб Мамардашвили набрала 34 очка и занимает 15 место в турнирной таблице. "Реал" с 63 очками располагается на второй строчке, уступая своего непримиримому сопернику "Барселоне". В августе 2024 года Мамардашвили подписал контракт с английским "Ливерпулем". В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Мамардашвили был признан лучшим игроком матча против мадридского "Реала"
15:58 06.04.2025 (обновлено: 16:48 06.04.2025)
В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили был признан лучшим игроком матча против мадридского "Реала" 30-го тура Ла Лиги.
Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Мамардашвили отразил пенальти Винисиуса Жуниора в ворота "Валенсии" на 13-й минуте и еще несколько раз спасал свой клуб. В первом тайме он блокировал атаки Килиана Мбаппе, а после перерыва не дал забить голы Джуду Беллингему и Федерико Вальверде . Всего на счету Мамардашвили 8 сейвов.
Лучшим игроком встречи грузинского вратаря признали и несколько аналитических порталов. Whoscored оценил игру Мамардашвили в 8,4 балла, а Sofascore и Flashscore дали ему по 8,5 балла.
"Валенсия" одержала первую выездную победу над королевским клубом с марта 2008 года. Клуб Мамардашвили набрала 34 очка и занимает 15 место в турнирной таблице. "Реал" с 63 очками располагается на второй строчке, уступая своего непримиримому сопернику "Барселоне".
В августе 2024 года Мамардашвили подписал контракт с английским "Ливерпулем". В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года.
В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.