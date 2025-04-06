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В Тбилиси могут построить две новые станции метро

В Тбилиси могут построить две новые станции метро

Sputnik Грузия

Они будут продолжением ветки "Варкетили" – "Театр Ахметели" в оба направления 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T12:41+0400

2025-04-06T12:41+0400

2025-04-06T12:41+0400

метро

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Тбилисская транспортная компания заказала отчет по расходам и плану строительства двух новых станций метрополитена. Согласно планам компании, две новые станции будут продолжением ветки "Варкетили" – "Театр Ахметели" в оба направления. Они будут расположены в 2,2 километра от станции "Театр Ахметели" и в трех километрах от станции "Варкетили" соответственно. Другие детали проекта на данный момент не уточняются. Мэрия Тбилиси закупит новые составы для метро со сквозными вагонами >>Тбилисский метрополитен состоит из двух веток. На ветке "Варкетили" – "Театр Ахметели" 16 станций, а "Вокзальная площадь" – "Государственный университет" семь станций.Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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