https://sputnik-georgia.ru/20250407/budet-li-sdelka-delegatsiya-ukrainy-vnov-letit-v-vashington-292813853.html
Будет ли "сделка"? Делегация Украины вновь летит в Вашингтон
Будет ли "сделка"? Делегация Украины вновь летит в Вашингтон
Sputnik Грузия
Делегация из высокопоставленных представителей Украины полетит в Вашингтон, чтобы разобраться в "сделке", которую предлагает Трамп 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T15:20+0400
2025-04-07T15:20+0400
2025-04-07T16:32+0400
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дональд трамп
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Украинская делегация, которая на этой неделе отправится в Вашингтон для переговоров по сделке о ресурсах, будет состоять из представителей министерств экономики, юстиции, финансов и иностранных дел, сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что представители Украины приедут в США в конце этой недели или начале следующей, добавив, что Вашингтон готов для заключения ресурсной сделки с Киевом. В офисе Владимира Зеленского в тот же день заявили, что Киев и Вашингтон еще не договорились о дате встречи своих представителей по соглашению о ресурсах Украины, а документ в настоящее время изучают юристы.Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк ранее сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США – это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. Россия ближе, чем кажется - Илон Маск гражданам США>>Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, верховная рада, илон маск, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
Будет ли "сделка"? Делегация Украины вновь летит в Вашингтон
15:20 07.04.2025 (обновлено: 16:32 07.04.2025)
Делегация из высокопоставленных представителей Украины полетит в Вашингтон, чтобы разобраться в "сделке", которую предлагает Трамп
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Украинская делегация, которая на этой неделе отправится в Вашингтон для переговоров по сделке о ресурсах, будет состоять из представителей министерств экономики, юстиции, финансов и иностранных дел, сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РИА Новости
.
Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что представители Украины приедут в США в конце этой недели или начале следующей, добавив, что Вашингтон готов для заключения ресурсной сделки с Киевом. В офисе Владимира Зеленского в тот же день заявили, что Киев и Вашингтон еще не договорились о дате встречи своих представителей по соглашению о ресурсах Украины, а документ в настоящее время изучают юристы.
"На этой неделе Украина отправит делегацию в Вашингтон для продвижения переговоров по стратегическому соглашению с Соединенными Штатами о критически важных природных ресурсах... Делегация будет включать в себя представителей министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов", – написала Свириденко в своем аккаунте в социальной сети.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк ранее сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США – это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС.
По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.