https://sputnik-georgia.ru/20250407/eks-ministru-oborony-gruzii-okruashvili-predyavleno-obvinenie-292816259.html

Экс-министру обороны Грузии Окруашвили предъявлено обвинение

Экс-министру обороны Грузии Окруашвили предъявлено обвинение

Sputnik Грузия

По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T16:48+0400

2025-04-07T16:48+0400

2025-04-07T16:48+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента бывшему министру обороны страны Ираклию Окруашвили. Прокуратура начала расследование в отношении Окруашвили на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Окруашвили отказался явиться на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения". По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента. При этом Окруашвили выразил надежду, что в дальнейшем ему "сделают скидку" с суммой залога, по сравнению с лидерами партии "Лело для Грузии" , основателями TBC банка Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. На прошлой неделе Тбилисский городской суд избрал залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения лидерам оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамуке Хазарадзе. Обоим, также как и Окруашвили, было предъявлено обвинение в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента Грузии. Полномочия комиссии Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут: Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат>>Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, тбилиси, батуми, ираклий окруашвили, тея цулукиани, мамука хазарадзе, единое национальное движение, тбилисский городской суд