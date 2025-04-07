Экс-министру обороны Грузии Окруашвили предъявлено обвинение
© Sputnik / STRINGERИраклий Окруашвили. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии
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По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента бывшему министру обороны страны Ираклию Окруашвили.
Прокуратура начала расследование в отношении Окруашвили на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Окруашвили отказался явиться на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения".
По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента.
"Никто не имеет морального права, с какими-либо аргументами, появляться на этом маскараде и в этой комиссии, пока десятки молодых людей, включая Мзию Амаглобели (задержанная за пощечину шефу полиции Батуми основательница оппозиционных интернет-изданий — ред.), сидят в тюрьме. Комиссии нет, как нет в Грузии парламента", - заявил Окруашвили.
При этом Окруашвили выразил надежду, что в дальнейшем ему "сделают скидку" с суммой залога, по сравнению с лидерами партии "Лело для Грузии" , основателями TBC банка Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovИраклий Окруашвили
Ираклий Окруашвили
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
На прошлой неделе Тбилисский городской суд избрал залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения лидерам оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамуке Хазарадзе.
Обоим, также как и Окруашвили, было предъявлено обвинение в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента Грузии.
Полномочия комиссии
Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.