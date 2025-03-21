https://sputnik-georgia.ru/20250321/sledstvennaya-komissiya-v-parlamente-gruzii-prepodast-urok-buduschim-vlastyam--deputat-292615367.html

Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат

Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат

Sputnik Грузия

Сегодня депутаты обсуждают конкретные дела, и первое дело касается эпизодов пыток и бесчеловечного обращения, а также бизнес-рэкета, отметил Паата Салия 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T12:57+0400

2025-03-21T12:57+0400

2025-03-21T12:57+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Важно дать политическую оценку преступлениям, совершенным при правлении партии "Единое национальное движение", основанной осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, чтобы это стало уроком для будущих властей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Паата Салия. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Очередное заседание проходит в пятницу.В пятницу будет первое заседание, на котором будут обсуждаться конкретные дела, и первое дело касается эпизодов пыток и бесчеловечного обращения, а также бизнес-рэкета, заявил Салия. Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут: Как будет работать комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. Саакашвили приговорили еще по одному делу: сколько лет он проведет в тюрьме?>>По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тея цулукиани