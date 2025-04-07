https://sputnik-georgia.ru/20250407/glava-parlamenta-gruzii-nazval-zadachu-nomer-odin-dlya-vlastey-strany-292812925.html

Глава парламента Грузии назвал задачу номер один для властей страны

Глава парламента Грузии назвал задачу номер один для властей страны

Sputnik Грузия

Мы используем все возможности, включая парламентскую дипломатию, чтобы утвердить роль Грузии, как связующего звена между Европой и Азией, заявил спикер 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T15:05+0400

2025-04-07T15:05+0400

2025-04-07T16:24+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

пасе

европа

азия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/07/292812754_0:0:881:495_1920x0_80_0_0_ac88d77fb4f9c5be14dda5631255cd38.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Повышение благосостояния населения является задачей номер один для властей Грузии, а экономическое развитие поднято до уровня национальных интересов, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Парламентская делегация Грузии во главе с Папуашвили принимает участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Ташкенте с 6 по 9 апреля. Тема Ассамблеи этого года – "Парламентская деятельность в интересах социального развития и справедливости". В этой связи, как отметил глава законодательного органа, грузинская делегация использует подобного рода встречи. При этом, по словам Папуашвили, рассматриваемые вопросы могут различаться в зависимости от того, с кем проводится встреча. Наши коллеги абсолютно правильно понимают тот опыт, который есть у Грузии в этом отношении, и мы ощущаем полное понимание с их стороны, подчеркнул Папуашвили. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется, как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. ПАСЕ используют в качестве оружия против народа Грузии – Папуашвили >>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

азия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, пасе, европа, азия, украина