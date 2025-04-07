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Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком тура чемпионата Испании

Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком тура чемпионата Испании

Sputnik Грузия

На данный момент "Тенерифе" занимает второе место в регулярном чемпионате Испании и уже обеспечил себе место в плей-офф 07.04.2025, Sputnik Грузия

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испания

георгий шермадини

торнике шенгелия

фиба

баскетбол

новости грузинского баскетбола

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Один из ветеранов сборной Грузии по баскетболу и испанского "Тенерифе", 36-летний Георгий Шермадини признан лучшим игроком 26-го тура Испанской баскетбольной лиги, сообщает официальный сайт лиги. Шермадини набрал 19 очков, сделал 8 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот в матче, в котором "Тенерифе" одержал победу над "Гранадой" со счетом 95:87. Шермадини был признан игроком тура по версии Liga Endesa в 24 раз в своей карьере, что является рекордом. На данный момент "Тенерифе" занимает второе место в регулярном чемпионате Испании и уже обеспечил себе место в плей-офф. Следующую встречу клуб Шермадини проведет в рамках 1/4 Лиги чемпионов ФИБА против "Дертона" 9 апреля. В конце февраля Георгий Шермадини и баскетболисты национальной сборной Грузии по баскетболу были представлены к Ордену Чести за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы. Кроме того, Шермадини и капитан команды Торнике Шенгелия представлены к Ордену Сияния. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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испания, георгий шермадини, торнике шенгелия, фиба, баскетбол, новости грузинского баскетбола