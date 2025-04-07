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Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком тура чемпионата Испании
Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком тура чемпионата Испании
Sputnik Грузия
На данный момент "Тенерифе" занимает второе место в регулярном чемпионате Испании и уже обеспечил себе место в плей-офф 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T20:22+0400
2025-04-07T20:22+0400
2025-04-07T20:22+0400
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георгий шермадини
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новости грузинского баскетбола
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Один из ветеранов сборной Грузии по баскетболу и испанского "Тенерифе", 36-летний Георгий Шермадини признан лучшим игроком 26-го тура Испанской баскетбольной лиги, сообщает официальный сайт лиги. Шермадини набрал 19 очков, сделал 8 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот в матче, в котором "Тенерифе" одержал победу над "Гранадой" со счетом 95:87. Шермадини был признан игроком тура по версии Liga Endesa в 24 раз в своей карьере, что является рекордом. На данный момент "Тенерифе" занимает второе место в регулярном чемпионате Испании и уже обеспечил себе место в плей-офф. Следующую встречу клуб Шермадини проведет в рамках 1/4 Лиги чемпионов ФИБА против "Дертона" 9 апреля. В конце февраля Георгий Шермадини и баскетболисты национальной сборной Грузии по баскетболу были представлены к Ордену Чести за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы. Кроме того, Шермадини и капитан команды Торнике Шенгелия представлены к Ордену Сияния. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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испания, георгий шермадини, торнике шенгелия, фиба, баскетбол, новости грузинского баскетбола
испания, георгий шермадини, торнике шенгелия, фиба, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком тура чемпионата Испании
На данный момент "Тенерифе" занимает второе место в регулярном чемпионате Испании и уже обеспечил себе место в плей-офф
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Один из ветеранов сборной Грузии по баскетболу и испанского "Тенерифе", 36-летний Георгий Шермадини признан лучшим игроком 26-го тура Испанской баскетбольной лиги, сообщает официальный сайт лиги.
Шермадини набрал 19 очков, сделал 8 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот в матче, в котором "Тенерифе" одержал победу над "Гранадой" со счетом 95:87.
Шермадини был признан игроком тура по версии Liga Endesa в 24 раз в своей карьере, что является рекордом.
На данный момент "Тенерифе" занимает второе место в регулярном чемпионате Испании и уже обеспечил себе место в плей-офф.
Следующую встречу клуб Шермадини проведет в рамках 1/4 Лиги чемпионов ФИБА против "Дертона" 9 апреля.
В конце февраля Георгий Шермадини и баскетболисты национальной сборной Грузии по баскетболу были представлены к Ордену Чести за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы. Кроме того, Шермадини и капитан команды Торнике Шенгелия представлены к Ордену Сияния.