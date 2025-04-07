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Испанские и английские футбольные СМИ признали Мамардашвили героем матча с "Реалом"
Испанские и английские футбольные СМИ признали Мамардашвили героем матча с "Реалом"
Sputnik Грузия
Мамардашвили прекрасный вратарь, он спас "Валенсию" своими фантастическими сейвами, пишут про спортсмена влиятельные иностранные СМИ 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили после блестящего матча с мадридским "Реалом" заслужил немало лестных отзывов от испанских и английских футбольных специалистов. "Валенсия" 5 апреля в гостях обыграла "Реал" со счетом 2:1 на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Мамардашвили отразил 11-метровый Винисиуса Жуниора и записал на свой счет восемь сейвов. Грузинский вратарь был признан лучшим игроком матча. "Он герой и прекрасный вратарь. Мамардашвили отразил мяч с близкого расстояния от полузащитника "Реала" Федерико Вальверде, что стало для меня "моментом недели", – пишет издание Diario AS. Авторитетный портал Liverpool.com назвал игру вратаря сборной Грузии "мастер-классом в Мадриде". "Реал Мадрид" доминировал, но каждый раз их останавливала защита "Валенсии" и Мамардашвили, который выглядел великолепно. Сейв после удара Федерико Вальверде был особенно выдающимся", – пишет издание Football Espana. "Мамардашвили спас "Валенсию" фантастическими сейвами," – пишет издание Mundo Deportivo. "Переход в "Ливерпуль" будет сопряжен с большим давлением, но присутствие Алиссона Беккера означает, что после четырех лет в Испании у Мамардашвили будет время адаптироваться к новому клубу без давления", – пишет английское издание Empire of the Kop. "Валенсия" одержала первую выездную победу над королевским клубом с марта 2008 года. Клуб Мамардашвили набрала 34 очка и занимает 15 место в турнирной таблице. "Реал" с 63 очками располагается на второй строчке, уступая своему непримиримому сопернику "Барселоне". В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий мамардашвили, спорт, новости, в мире, мадрид, испания, футбол
георгий мамардашвили, спорт, новости, в мире, мадрид, испания, футбол
Испанские и английские футбольные СМИ признали Мамардашвили героем матча с "Реалом"
Мамардашвили прекрасный вратарь, он спас "Валенсию" своими фантастическими сейвами, пишут про спортсмена влиятельные иностранные СМИ
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили после блестящего матча с мадридским "Реалом" заслужил немало лестных отзывов от испанских и английских футбольных специалистов.
"Валенсия" 5 апреля в гостях обыграла "Реал" со счетом 2:1 на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Мамардашвили отразил 11-метровый Винисиуса Жуниора и записал на свой счет восемь сейвов. Грузинский вратарь был признан лучшим игроком матча.
"Это была игра, которая потребовала много усилий и выносливости. Когда "Реал" Мадрид был лучше нас, Георгий спас нас. Он был ключевой фигурой", – сказал после встречи тренер "Валенсии" Карлос Корберан.
"Он герой и прекрасный вратарь. Мамардашвили отразил мяч с близкого расстояния от полузащитника "Реала" Федерико Вальверде, что стало для меня "моментом недели", – пишет издание Diario AS.
Авторитетный портал Liverpool.com назвал игру вратаря сборной Грузии "мастер-классом в Мадриде".
"Реал Мадрид" доминировал, но каждый раз их останавливала защита "Валенсии" и Мамардашвили, который выглядел великолепно. Сейв после удара Федерико Вальверде был особенно выдающимся", – пишет издание Football Espana.
"Мамардашвили спас "Валенсию" фантастическими сейвами," – пишет издание Mundo Deportivo.
"Грузинский вратарь не раз и не два, а восемь раз спасал "Валенсию". Особенно он раздражал Килиана Мбаппе, который, несмотря на три хороших момента, вернулся домой без забитого гола. Это был один из его лучших матчей за "Валенсию", если не лучший", – пишет издание Football Espana.
"Переход в "Ливерпуль" будет сопряжен с большим давлением, но присутствие Алиссона Беккера означает, что после четырех лет в Испании у Мамардашвили будет время адаптироваться к новому клубу без давления", – пишет английское издание Empire of the Kop.
"Валенсия" одержала первую выездную победу над королевским клубом с марта 2008 года. Клуб Мамардашвили набрала 34 очка и занимает 15 место в турнирной таблице. "Реал" с 63 очками располагается на второй строчке, уступая своему непримиримому сопернику "Барселоне".
В августе 2024 года Мамардашвили подписал контракт с английским "Ливерпулем". В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года.
В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.