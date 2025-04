https://sputnik-georgia.ru/20250407/ispanskie-i-angliyskie-futbolnye-smi-priznali-mamardashvili-geroem-matcha-s-realom-292811597.html

Испанские и английские футбольные СМИ признали Мамардашвили героем матча с "Реалом"

Испанские и английские футбольные СМИ признали Мамардашвили героем матча с "Реалом"

Sputnik Грузия

Мамардашвили прекрасный вратарь, он спас "Валенсию" своими фантастическими сейвами, пишут про спортсмена влиятельные иностранные СМИ 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T15:58+0400

2025-04-07T15:58+0400

2025-04-07T15:58+0400

георгий мамардашвили

спорт

новости

в мире

мадрид

испания

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/07/292811244_0:269:1023:844_1920x0_80_0_0_17076137e825ee2d268bb93e645400d3.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили после блестящего матча с мадридским "Реалом" заслужил немало лестных отзывов от испанских и английских футбольных специалистов. "Валенсия" 5 апреля в гостях обыграла "Реал" со счетом 2:1 на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Мамардашвили отразил 11-метровый Винисиуса Жуниора и записал на свой счет восемь сейвов. Грузинский вратарь был признан лучшим игроком матча. "Он герой и прекрасный вратарь. Мамардашвили отразил мяч с близкого расстояния от полузащитника "Реала" Федерико Вальверде, что стало для меня "моментом недели", – пишет издание Diario AS. Авторитетный портал Liverpool.com назвал игру вратаря сборной Грузии "мастер-классом в Мадриде". "Реал Мадрид" доминировал, но каждый раз их останавливала защита "Валенсии" и Мамардашвили, который выглядел великолепно. Сейв после удара Федерико Вальверде был особенно выдающимся", – пишет издание Football Espana. "Мамардашвили спас "Валенсию" фантастическими сейвами," – пишет издание Mundo Deportivo. "Переход в "Ливерпуль" будет сопряжен с большим давлением, но присутствие Алиссона Беккера означает, что после четырех лет в Испании у Мамардашвили будет время адаптироваться к новому клубу без давления", – пишет английское издание Empire of the Kop. "Валенсия" одержала первую выездную победу над королевским клубом с марта 2008 года. Клуб Мамардашвили набрала 34 очка и занимает 15 место в турнирной таблице. "Реал" с 63 очками располагается на второй строчке, уступая своему непримиримому сопернику "Барселоне". В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мадрид

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

георгий мамардашвили, спорт, новости, в мире, мадрид, испания, футбол