https://sputnik-georgia.ru/20250408/evrokomissiya-finansirovala-politicheski-aktivnye-npo---deputat-o-skandale-s-grantami--292824246.html

Еврокомиссия финансировала политически активные НПО – депутат о скандале с грантами

Еврокомиссия финансировала политически активные НПО – депутат о скандале с грантами

Sputnik Грузия

По данным СМИ, Еврокомиссия признала, что некоторые гранты, выделенные на борьбу с изменением климата, использовали для атак на консерваторов и евроскептиков 08.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-08T13:58+0400

2025-04-08T13:58+0400

2025-04-08T14:08+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Выделенные Еврокомиссией средства были направлены в различные неправительственные организации, которые занимались политической активностью в разных странах мира, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Чакветадзе. ​Согласно информации, опубликованной польским изданием Visegrád 24 в социальной сети X, Европейская комиссия признала, что некоторые гранты, выделенные на борьбу с изменением климата, были использованы для атак на консервативные и евроскептические голоса. ​Депутат в качестве примера привел неправительственную организацию лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария, которая, по словам Чакветадзе, была основана под точно таким же названием, с тем же адресом, тем же офисом, что и партия.По данным Visegrád 24, в рамках программы LIFE ежегодно выделялось около 15,5 миллиона евро различным НПО. Эти НПО якобы использовали средства для проведения кампаний, направленных на дискредитацию критиков "Зеленого курса" ЕС, включая консервативных законодателей и партии, скептически относящиеся к централизованной политике ЕС. Такие кампании включали партнерство со СМИ и общественные акции, направленные на формирование общественного мнения против оппонентов климатической политики ЕС. ​В ответ на эти обвинения три крупнейшие консервативные партии ЕС — Европейская народная партия (EPP), Европейские консерваторы и реформисты (ECR) и Патриоты за Европу (PfE) — потребовали пересмотра практики финансирования НПО со стороны Европейской комиссии. В начале 2025 года депутаты Европарламента от этих партий пригрозили заморозить финансирование программы LIFE до тех пор, пока не будет обеспечена прозрачность в распределении средств и предотвращено их использование для политически мотивированных атакВласти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Папуашвили обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Грузии при помощи НПО>>Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, элене хоштария, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия