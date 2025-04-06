https://sputnik-georgia.ru/20250406/papuashvili-obvinil-zapad-vo-vmeshatelstve-v-vybory-v-gruzii-pri-pomoschi-npo-292805431.html

Папуашвили обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Грузии при помощи НПО

Папуашвили обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Грузии при помощи НПО

Sputnik Грузия

МИД Великобритании объявило конкурс грантов на поддержку выборов в органы самоуправления в Грузии 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T14:51+0400

2025-04-06T14:51+0400

2025-04-06T16:37+0400

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международное общество за справедливые выборы и демократию

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Некоторые группы на Западе все еще пытаются использовать свои деньги, чтобы повлиять на результаты выборов в других странах, в частности, в Грузии, финансируя местные НПО, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Министерство иностранных дел Великобритании объявило конкурс грантов на поддержку выборов в органы самоуправления в Грузии, запланированных на октябрь 2025 года. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД, FCDO приглашает грузинские НПО подать заявки до 25 апреля 2025 года для поддержки эффективного проведения муниципальных выборов в Грузии. Что касается этого конкретного случая, то, по словам спикера парламента, здесь замешана коррупция и заранее известно о том, какое грузинское НПО получит деньги, в частности, речь идет о "Международном обществе за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Как отметил председатель парламента, в правящей партии будут следить за процессом. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах Грузии в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Премьер Грузии уверен в полной победе на местных выборах >>Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства. "Нацдвижение" и его сателлиты не смогут участвовать в выборах в Грузии – депутат >>Между тем на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, великобритания, шалва папуашвили, каха каладзе, келли дегнан, международное общество за справедливые выборы и демократию, грузинская мечта - демократическая грузия