https://sputnik-georgia.ru/20250408/kak-idet-stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-anakliya-292820880.html

Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия?

Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия?

Sputnik Грузия

К моменту выбора государством международного партнера для проекта порта Анаклия большая часть морских работ в акватории порта уже будет завершена 08.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-08T12:52+0400

2025-04-08T12:52+0400

2025-04-08T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Работы по строительству морской инфраструктуры в порту Анаклия на западе Грузии находятся в активной фазе, заявил директор компании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Сичинава сообщил, что в день на строительную площадку заезжает около 100-120 грузовиков, которые доставляют каменные блоки. Производственный цех по изготовлению бетонных "X-блоков" различной кубатуры уже создан и будет введен в эксплуатацию в мае, соответственно, необходимые для волнолома строительные материалы будут производиться на месте/на строительной площадке. Как отметил Сичинава, в лаборатории DHI в Копенгагене ведутся и близятся к завершению исследования и оценки гидродинамического воздействия волнолома, который будет построен в Анаклия. Также планируется максимально углубить входной канал в порт для захода крупнотоннажных судов, для этого планируется достать из воды 10 миллионов кубометров песка. По словам директора компании "Морской порт Анаклия", к моменту выбора государством международного партнера для проекта порта Анаклия большая часть морских работ в акватории порта уже будет завершена. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Порт Анаклия в Грузии является дальновидным проектом – компания Jan De Nul >>Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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