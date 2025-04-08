https://sputnik-georgia.ru/20250408/kak-idet-stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-anakliya-292820880.html
Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия?
Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия?
Sputnik Грузия
К моменту выбора государством международного партнера для проекта порта Анаклия большая часть морских работ в акватории порта уже будет завершена 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T12:52+0400
2025-04-08T12:52+0400
2025-04-08T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Работы по строительству морской инфраструктуры в порту Анаклия на западе Грузии находятся в активной фазе, заявил директор компании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Сичинава сообщил, что в день на строительную площадку заезжает около 100-120 грузовиков, которые доставляют каменные блоки. Производственный цех по изготовлению бетонных "X-блоков" различной кубатуры уже создан и будет введен в эксплуатацию в мае, соответственно, необходимые для волнолома строительные материалы будут производиться на месте/на строительной площадке. Как отметил Сичинава, в лаборатории DHI в Копенгагене ведутся и близятся к завершению исследования и оценки гидродинамического воздействия волнолома, который будет построен в Анаклия. Также планируется максимально углубить входной канал в порт для захода крупнотоннажных судов, для этого планируется достать из воды 10 миллионов кубометров песка. По словам директора компании "Морской порт Анаклия", к моменту выбора государством международного партнера для проекта порта Анаклия большая часть морских работ в акватории порта уже будет завершена. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Порт Анаклия в Грузии является дальновидным проектом – компания Jan De Nul >>Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, анаклия, порт анаклия
экономика, грузия, новости, анаклия, порт анаклия
Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия?
К моменту выбора государством международного партнера для проекта порта Анаклия большая часть морских работ в акватории порта уже будет завершена
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Работы по строительству морской инфраструктуры в порту Анаклия на западе Грузии находятся в активной фазе, заявил директор компании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
По его словам, каменные валуны/инертный материал, предназначенный для сброса в море, привозятся из соседних регионов (Имерети, Аджария, Гурия) и складируются на территории морского порта Анаклия.
Сичинава сообщил, что в день на строительную площадку заезжает около 100-120 грузовиков, которые доставляют каменные блоки.
Производственный цех по изготовлению бетонных "X-блоков" различной кубатуры уже создан и будет введен в эксплуатацию в мае, соответственно, необходимые для волнолома строительные материалы будут производиться на месте/на строительной площадке.
Как отметил Сичинава, в лаборатории DHI в Копенгагене ведутся и близятся к завершению исследования и оценки гидродинамического воздействия волнолома, который будет построен в Анаклия.
"В настоящее время на территории будущего порта складируется необходимое количество строительных материалов, чтобы не прерывать процесс строительства и завершить возведение волнолома протяженностью около 1,5 км в проектные сроки", – заявил Сичинава.
Также планируется максимально углубить входной канал в порт для захода крупнотоннажных судов, для этого планируется достать из воды 10 миллионов кубометров песка.
По словам директора компании "Морской порт Анаклия", к моменту выбора государством международного партнера для проекта порта Анаклия большая часть морских работ в акватории порта уже будет завершена.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.
Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.