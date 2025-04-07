https://sputnik-georgia.ru/20250407/port-anakliya-v-gruzii-yavlyaetsya-dalnovidnym-proektom--kompaniya-jan-de-nul-292815857.html

Порт Анаклия в Грузии является дальновидным проектом – компания Jan De Nul

Порт Анаклия в Грузии является дальновидным проектом – компания Jan De Nul

Sputnik Грузия

Работы по созданию морской инфраструктуры в Анаклия находятся в полном разгаре, заявил представитель бельгийской компании 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T19:31+0400

2025-04-07T19:31+0400

2025-04-07T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Глубоководный порт Анаклия в курортном поселке на западе Грузии является дальновидным проектом, и сделает грузовые перевозки по Среднему коридору более эффективными, заявил директор грузинского филиала бельгийской компании Jan De Nul Тим Деволдер. Бельгийская компания Jan De Nul – победитель тендера на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта Анаклия. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как отметил глава грузинского офиса компании, работы по созданию морской инфраструктуры в Анаклия находятся в полном разгаре. "Мы также являемся компанией, которая меняет ситуацию, и мы хотим быть частью этого проекта. Наша компания является мировым лидером в строительстве морской инфраструктуры. У нас большой опыт в строительстве волнорезов и углублении береговой линии. Для нас большая честь быть частью развития этого нового порта в Анаклия", – сказал Деволдер. Бельгийская компания Jan de Null была основана в 1938 году, ее оборот составляет 2,5 миллиарда евро, в ней работает более 7 тысяч человек. Грузия сама решит с кем ей строить глубоководный порт в Анаклия – Каладзе >>Jan de Null полностью или частично реализовал такие проекты, как проект расширения Панамского канала, новый Суэцкий канал в Египте, новый морской порт в Надоре (Марокко), проект углубления порта Гамбург, искусственный остров и пляж Дубая. В Копенгагене (Дания) ведутся и близятся к завершению исследования и оценки гидродинамического воздействия волнолома, который будет построен в Анаклия. Испытания проводятся в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них принимают участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul. Китай vs США: за кем останется грузинский порт Анаклия >>Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.* Экстремистская организация, запрещенная в России

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грузия, экономика, новости, анаклия, порт анаклия