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Порт Анаклия в Грузии является дальновидным проектом – компания Jan De Nul
Порт Анаклия в Грузии является дальновидным проектом – компания Jan De Nul
Sputnik Грузия
Работы по созданию морской инфраструктуры в Анаклия находятся в полном разгаре, заявил представитель бельгийской компании 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Глубоководный порт Анаклия в курортном поселке на западе Грузии является дальновидным проектом, и сделает грузовые перевозки по Среднему коридору более эффективными, заявил директор грузинского филиала бельгийской компании Jan De Nul Тим Деволдер. Бельгийская компания Jan De Nul – победитель тендера на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта Анаклия. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как отметил глава грузинского офиса компании, работы по созданию морской инфраструктуры в Анаклия находятся в полном разгаре. "Мы также являемся компанией, которая меняет ситуацию, и мы хотим быть частью этого проекта. Наша компания является мировым лидером в строительстве морской инфраструктуры. У нас большой опыт в строительстве волнорезов и углублении береговой линии. Для нас большая честь быть частью развития этого нового порта в Анаклия", – сказал Деволдер. Бельгийская компания Jan de Null была основана в 1938 году, ее оборот составляет 2,5 миллиарда евро, в ней работает более 7 тысяч человек. Грузия сама решит с кем ей строить глубоководный порт в Анаклия – Каладзе >>Jan de Null полностью или частично реализовал такие проекты, как проект расширения Панамского канала, новый Суэцкий канал в Египте, новый морской порт в Надоре (Марокко), проект углубления порта Гамбург, искусственный остров и пляж Дубая. В Копенгагене (Дания) ведутся и близятся к завершению исследования и оценки гидродинамического воздействия волнолома, который будет построен в Анаклия. Испытания проводятся в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них принимают участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul. Китай vs США: за кем останется грузинский порт Анаклия >>Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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грузия, экономика, новости, анаклия, порт анаклия
грузия, экономика, новости, анаклия, порт анаклия
Порт Анаклия в Грузии является дальновидным проектом – компания Jan De Nul
Работы по созданию морской инфраструктуры в Анаклия находятся в полном разгаре, заявил представитель бельгийской компании
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Глубоководный порт Анаклия в курортном поселке на западе Грузии является дальновидным проектом, и сделает грузовые перевозки по Среднему коридору более эффективными, заявил директор грузинского филиала бельгийской компании Jan De Nul Тим Деволдер.
Бельгийская компания Jan De Nul – победитель тендера на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта Анаклия. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
"Проект порта Анаклия особенный, в том числе и для нашей компании. Это дальновидный проект, который изменит ситуацию в регионе. Благодаря проекту, Средний коридор, по которому товары перевозятся из Азии в Европу, станет более эффективным. Таким образом, наша компания Jan De Nul находится там, где ей и нужно быть", – заявил Деволдер.
Как отметил глава грузинского офиса компании, работы по созданию морской инфраструктуры в Анаклия находятся в полном разгаре.
"Мы также являемся компанией, которая меняет ситуацию, и мы хотим быть частью этого проекта. Наша компания является мировым лидером в строительстве морской инфраструктуры. У нас большой опыт в строительстве волнорезов и углублении береговой линии. Для нас большая честь быть частью развития этого нового порта в Анаклия", – сказал Деволдер.
Бельгийская компания Jan de Null была основана в 1938 году, ее оборот составляет 2,5 миллиарда евро, в ней работает более 7 тысяч человек.
Jan de Null полностью или частично реализовал такие проекты, как проект расширения Панамского канала, новый Суэцкий канал в Египте, новый морской порт в Надоре (Марокко), проект углубления порта Гамбург, искусственный остров и пляж Дубая.
В Копенгагене (Дания) ведутся и близятся к завершению исследования и оценки гидродинамического воздействия волнолома, который будет построен в Анаклия.
Испытания проводятся в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них принимают участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.
Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России