https://sputnik-georgia.ru/20250408/krovavoe-zaderzhanie-ili-dezinformatsiya-chto-proizoshlo-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-292822354.html

Кровавое задержание или дезинформация? Что произошло на акции протеста в Тбилиси

Кровавое задержание или дезинформация? Что произошло на акции протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

В соцсетях появились кадры, на которых видны следы, похожие на кровь, перед зданием парламента Грузии, где накануне задержали двух участников акции 08.04.2025, Sputnik Грузия

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2025-04-08T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Информация о том, что участник акции получил телесные повреждения при задержании в Тбилиси в ходе акции протеста на проспекте Руставели, является ложной и не соответствует действительности, заявили в министерстве внутренних дел Грузии. Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых видны следы, похожие на кровь, на территории перед парламентом Грузии, где и проходила акция. Пользователи соцсети писали, что полиция якобы избила одного из протестующих и доставила его в отделение. По данным СМИ со ссылкой на МВД, два человека были задержаны в административном порядке в ночь на вторник во время акции, проходившей на проспекте Руставели.Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Элене Хоштария никто не пытал – Каладзе>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, неправомерное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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