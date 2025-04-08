https://sputnik-georgia.ru/20250408/malta-storonnik-gruzii-na-puti-integratsii-v-es--deputat-292829347.html

Мальта сторонник Грузии на пути интеграции в ЕС – депутат

Мальта сторонник Грузии на пути интеграции в ЕС – депутат

Sputnik Грузия

Парламентские делегации Грузии и Мальты встретились на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте 08.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-08T17:45+0400

2025-04-08T17:45+0400

2025-04-08T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Большой сторонник на пути евроинтеграции Грузии - Мальта в ближайшее время станет председателем Комитета министров Совета Европы, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе. Мальта будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы, объединяющем 46 государств-членов, и руководить его работой с мая по ноябрь 2025 года. Основной целью Совета является продвижение демократии, прав человека и европейских прав во всем мире. Об этом Битадзе заявила в Ташкенте, где парламентская делегация Грузии во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили принимает участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит с 6 по 9 апреля. В ходе визита грузинская делегация провела встречи с представителями нескольких стран-партнеров, том числе со спикером парламента Мальты Анджело Фарруджия. "Представители (Мальты – ред.) прямо заявили, что они ясно видят, что Грузия готова к вступлению в ЕС. Они очень позитивно оценивают перспективы экономического роста в Грузии, что является одним из главных факторов для вступления в ЕС", - отметила Битадзе. Безвизу с ЕС ничего не угрожает – премьер Грузии>>Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется, как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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