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Тарифная политика США может быть выгодна Грузии – вице-премьер
Тарифная политика США может быть выгодна Грузии – вице-премьер
Sputnik Грузия
Если новые пошлины США станут долгосрочной реальностью и инвесторы это поймут, в Грузию могут поступить дополнительные инвестиции, считает вице-премьер 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T16:20+0400
2025-04-08T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Введение США "взаимных" пошлин на импортированную продукцию против 185 стран может привлечь в Грузию дополнительные инвестиции, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в эфире телеканала "Рустави 2". Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Ставка варьируется от 10 до 50%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Как заявил Давиташвили, США ввели новую тарифную политику в отношении всех стран, и Грузия не является исключением. Однако, по его словам, были определены особо дружественные страны, где установлена самая низкая ставка тарифа в 10%, и Грузия как раз входит в их число. Глава Минэкономики пояснил ситуацию на примере вина, экспорт которого из Грузии может оказаться в более выгодном положении по сравнению с другими странами. "США закупают довольно большой объем вина из Европы, а также из так называемых стран Нового Мира, и, конечно, 10-процентный налог в сочетании с существующим 4-процентным, или в общей сложности 14-процентный, выгоден по сравнению с 30-процентными налогами других стран", – пояснил он.Зависит ли Грузия от экспорта в США – только цифры &gt;&gt;Как пояснил Давиташвили, если новые пошлины США станут долгосрочной реальностью и инвесторы это поймут, в Грузию могут поступить дополнительные инвестиции. По словам главы Минэкономики, из Грузии в США экспортируется продукции на сумму около 150 миллионов долларов. Значительная часть этого объема приходится на ферросплавы. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве. США входит в пятерку стран, основных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на сумму в 2,2 миллиарда долларов, что почти на 2% больше, по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, сша, дональд трамп, политика
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, сша, дональд трамп, политика

Тарифная политика США может быть выгодна Грузии – вице-премьер

16:20 08.04.2025
© photo: Sputnik / Maksim BlinovФлаг США
Флаг США - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2025
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Если новые пошлины США станут долгосрочной реальностью и инвесторы это поймут, в Грузию могут поступить дополнительные инвестиции, считает вице-премьер
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Введение США "взаимных" пошлин на импортированную продукцию против 185 стран может привлечь в Грузию дополнительные инвестиции, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в эфире телеканала "Рустави 2".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Ставка варьируется от 10 до 50%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

"Таким образом, это экономически может стимулировать экспорт того же вина в США. Если долгосрочная ситуация окажется такой и инвесторы это увидят, то можно ожидать дополнительных инвестиций в Грузию", – заявил Давиташвили.

Как заявил Давиташвили, США ввели новую тарифную политику в отношении всех стран, и Грузия не является исключением. Однако, по его словам, были определены особо дружественные страны, где установлена самая низкая ставка тарифа в 10%, и Грузия как раз входит в их число.
Глава Минэкономики пояснил ситуацию на примере вина, экспорт которого из Грузии может оказаться в более выгодном положении по сравнению с другими странами.
"США закупают довольно большой объем вина из Европы, а также из так называемых стран Нового Мира, и, конечно, 10-процентный налог в сочетании с существующим 4-процентным, или в общей сложности 14-процентный, выгоден по сравнению с 30-процентными налогами других стран", – пояснил он.
Зависит ли Грузия от экспорта в США – только цифры >>
Как пояснил Давиташвили, если новые пошлины США станут долгосрочной реальностью и инвесторы это поймут, в Грузию могут поступить дополнительные инвестиции.
По словам главы Минэкономики, из Грузии в США экспортируется продукции на сумму около 150 миллионов долларов. Значительная часть этого объема приходится на ферросплавы.

"Это более 60%. В данном случае тарифы на ферросплавы не распространяются. Поэтому здесь у нас не будет ни преимущества, ни дополнительного тормозящего фактора. Если учесть, что другие продукты будут облагаться налогом по ставке 10%, то общая дополнительная стоимость составит примерно 4 миллиона долларов, что, можно сказать, равно нулю, ничему", – отметил он.

Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.
США входит в пятерку стран, основных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на сумму в 2,2 миллиарда долларов, что почти на 2% больше, по сравнению с 2023 годом.
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