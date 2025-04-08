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Трамп пригрозил Китаю увеличением пошлин в полтора раза
Трамп пригрозил Китаю увеличением пошлин в полтора раза
Sputnik Грузия
Китай с 10 апреля вводит дополнительные 34-процентные пошлины на все товары, поступающие из Штатов 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T18:31+0400
2025-04-08T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНР увеличить импортные пошлины до 50%, если Китай не откажется от введения ответных мер в отношении товаров из США.Госсовет КНР проинформировал, что страна с 10 апреля вводит дополнительные 34-процентные пошлины на все товары, поступающие из Штатов. В Пекине это назвали ответом на недружественные экономические действия американских властей.Он также подчеркнул, что если КНР не пойдет на это условие, переговоры по поводу пошлин с китайской стороной вообще не будут проводиться, тогда как с другими странами, которые запросили встречи, они состоятся.На новые угрозы Трампа посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин планирует твердо защищать свои законные права и интересы."Мы не раз подчеркивали, что давление или угрозы в отношении Китая – это неправильный способ взаимодействия с нами", – сообщил СМИ представитель дипмиссии Лю Пэнъюй.Тарифная политика США может быть выгодна Грузии – вице-премьер >>На прошлой неделе Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения из-за торгового дисбаланса, который, по мнению американского лидера, угрожает нацбезопасности. Он также подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Минимальная базовая пошлина теперь составляет 10% на весь импорт.Более 180 стран коснутся повышенные ставки, которые рассчитывались из показателей торгового дефицита США с конкретным регионом. В частности, для КНР они составляют 34%, Индии – 26%, а для стран ЕС – 20%. Помимо того, Трамп ввел 25% пошлины на ввозимые в США легковые автомобили, грузовики и автозапчасти. На товары из Евросоюза действуют "взаимные" пошлины в 20%.Американский президент назвал указ "декларацией экономической независимости" США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, китай, сша, пекин, дональд трамп
Трамп пригрозил Китаю увеличением пошлин в полтора раза
18:31 08.04.2025 (обновлено: 18:43 08.04.2025)
Китай с 10 апреля вводит дополнительные 34-процентные пошлины на все товары, поступающие из Штатов
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНР увеличить импортные пошлины до 50%, если Китай не откажется от введения ответных мер в отношении товаров из США.
Госсовет КНР проинформировал, что страна с 10 апреля вводит дополнительные 34-процентные пошлины на все товары, поступающие из Штатов. В Пекине это назвали ответом на недружественные экономические действия американских властей.
"Если Китай не откажется от увеличения на 34% (…), США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля", – сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.
Он также подчеркнул, что если КНР не пойдет на это условие, переговоры по поводу пошлин с китайской стороной вообще не будут проводиться, тогда как с другими странами, которые запросили встречи, они состоятся.
На новые угрозы Трампа посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин планирует твердо защищать свои законные права и интересы.
"Мы не раз подчеркивали, что давление или угрозы в отношении Китая – это неправильный способ взаимодействия с нами", – сообщил СМИ представитель дипмиссии Лю Пэнъюй.
На прошлой неделе Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения из-за торгового дисбаланса, который, по мнению американского лидера, угрожает нацбезопасности. Он также подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Минимальная базовая пошлина теперь составляет 10% на весь импорт.
Более 180 стран коснутся повышенные ставки, которые рассчитывались из показателей торгового дефицита США с конкретным регионом. В частности, для КНР они составляют 34%, Индии – 26%, а для стран ЕС – 20%. Помимо того, Трамп ввел 25% пошлины на ввозимые в США легковые автомобили, грузовики и автозапчасти. На товары из Евросоюза действуют "взаимные" пошлины в 20%.
Американский президент назвал указ "декларацией экономической независимости" США.