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В Грузии будет два новых министерства - кто чем займется?
В Грузии будет два новых министерства - кто чем займется?
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T15:17+0400
2025-04-08T15:17+0400
2025-04-08T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе приступит к рассмотрению вопроса разделения министерства регионального развития и инфраструктуры на два отдельных ведомства. Соответствующий пакет поправок в 11 законов внесен в законодательный орган правительством Грузии. В компетенцию министерства инфраструктуры, которое станет правопреемником существующего министерства отойдут такие вопросы, как водоснабжение, газоснабжение, строительство и развитие автомобильных дорог, управление отходами, интернетизация и другое. Что касается министерства регионального развития, то оно будет заниматься развитием высокогорных регионов, управлять Фондом развития регионов, и контролем других юридическими лицами публичного права, входящими в структуру министерства регионального развития и инфраструктуры. Кадровые перестановки в правительстве пойдут на благо страны – премьер Грузии>>Окончательное разделения министерств планируется в течении трех месяцев после принятия пакета. Между тем сразу после подписания президентом Грузии Миахилом Кавелашвили, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе будет иметь право назначить новых министров. Министром регионального развития станет вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури, а действующий министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе займет пост министра инфраструктуры. После принятия закона в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств.На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, кахи бекаури, ираклий карселадзе, тбилиси
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, кахи бекаури, ираклий карселадзе, тбилиси
В Грузии будет два новых министерства - кто чем займется?
15:17 08.04.2025 (обновлено: 15:27 08.04.2025)
На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе приступит к рассмотрению вопроса разделения министерства регионального развития и инфраструктуры на два отдельных ведомства.
Соответствующий пакет поправок в 11 законов внесен в законодательный орган правительством Грузии.
В компетенцию министерства инфраструктуры, которое станет правопреемником существующего министерства отойдут такие вопросы, как водоснабжение, газоснабжение, строительство и развитие автомобильных дорог, управление отходами, интернетизация и другое.
Что касается министерства регионального развития, то оно будет заниматься развитием высокогорных регионов, управлять Фондом развития регионов, и контролем других юридическими лицами публичного права, входящими в структуру министерства регионального развития и инфраструктуры.
Окончательное разделения министерств планируется в течении трех месяцев после принятия пакета. Между тем сразу после подписания президентом Грузии Миахилом Кавелашвили, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе будет иметь право назначить новых министров.
Министром регионального развития станет вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури, а действующий министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе займет пост министра инфраструктуры.
После принятия закона в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств.
На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера.