https://sputnik-georgia.ru/20250408/v-gruzii-zakryvayut-istochniki-nekontroliruemogo-inostrannogo-finansirovaniya-292829764.html

В Грузии закрывают источники неконтролируемого иностранного финансирования

В Грузии закрывают источники неконтролируемого иностранного финансирования

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе приступает к рассмотрению поправок в закон "О политических объединениях граждан" и исходящих... 08.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе приступает к рассмотрению поправок в закон "О политических объединениях граждан" и исходящих законопроектов, которые окончательно исключат возможность иностранного финансирования партий и получение неконтролируемых государством грантов. Если до сегодняшнего дня партии имели право получать в виде пожертвований на организацию различных публичных мероприятий, например, лекций и семинаров от юридических лиц, в том числе зарегистрированных за рубежом, то новые поправки полностью исключают подобную возможность. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию>>Кроме того, согласно поправкам в закон "О грантах", грант от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия получать можно будет только с согласия правительства. Согласие на получение гранта будет необходимо не только организациям, но и вузам, и гражданам страны. Соискатели гранта должны представить соглашение, при этом соглашение не является гарантией получения согласия на грант. Исключения составят лишь спортивные гранты и гранты на обучение в вузах или научную деятельность. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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